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В Бишкеке за 11 месяцев выявлено 10 нарушений по трудоустройству граждан

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке за 11 месяцев текущего года выявлены 10 фактов нарушений по статье 95 (Незаконная деятельность по трудоустройству граждан) Кодекса о нарушениях Кыргызской Республики со стороны юридических и физических лиц, наложено штрафов на общую сумму 430 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД города Бишкека.

По ее данным, работники частных агентств занятости, не имея разрешения на право осуществления деятельности по трудоустройству граждан Кыргызстана за пределами страны, оказывали свои услуги для незаконного их выезда в страны Европы.

Установлено, что граждане были информированы о деятельности частного агентства занятости посредствам интернета и социальных сетей, которым были обещаны хорошие условия и высокий заработок.

Так, в соответствии со статьей 11 "О внешней трудовой миграции" Закона КР, осуществление отправителями деятельности, связанной с трудоустройством граждан Кыргызской Республики за ее пределами, производится на основании разрешений, выдаваемых уполномоченным государственным органом в области миграции в порядке, определяемом правительством Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/425443
Теги:
Европа, нарушения, трудоустройство, Бишкек
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