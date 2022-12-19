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Мобильные группы МЦР за неделю обработали около 4000 заявлений граждан КР

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- Анастасия Карелина
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В рамках месячника по выездному документированию населения по всей республике мобильные группы Министерства цифрового развития обработали 4000 заявлений граждан в 26 районах семи областей республики. Об этом сообщила пресс-служба МЦР КР.

Обработано:

  1. По Исык-Кульской области – 831
  2. По Таласской области– 539
  3. По Нарынской области – 1351
  4. По Чуйской области – 667
  5. По Джалал-Абадской области – 736
  6. По Ошской области – 777
  7. По Баткенкой области - 762.

Преимущественно, граждане обращались по вопросам приобретения идентификационной карты гражданина КР – 1213, относительно регистрации по месту жительства - 1126, по актуализации и уточнению персональных данных - 456 граждан.

Также мобильная группа ведет работу по консультативным услугам населению – 2 056 обработанных обращений.

Мобильные группы начали работу по предоставлению государственных услуг регистрации и документирования по всей республике с 8 декабря и продолжат по 31 декабря.

Оказываемые услуги мобильных групп:

- прием документов на паспорт гражданина Кыргызской Республики;

- государственная регистрации актов гражданского состояния (регистрация рождения, регистрация смерти) и выдача свидетельств;

- прием заявлений на получение единовременного пособия "Балага Суйунчу";

- регистрация по месту жительства и месту пребывания граждан КР;

- регистрация иностранных граждан;

- консультация и прием документов по вопросам гражданства;

- регистрация биометрических данных.

- проверить персональный идентификационный номер, получить справки и выписки.

Данная работа проводится в рамках реализации Указа президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению".

Мобильные группы сформированы из сотрудников межрегиональных отделов Департамента регистрации населения МЦР КР, ГП "Инфоком" при МЦР КР и ОАО "Кыргыз почтасы".

Необходимо обратить внимание, что в рамках данного месячника, люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить все необходимые регистрационные услуги по месту жительства.


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URL: https://www.vb.kg/425522
Теги:
статистика, Кыргызстан
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