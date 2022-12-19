Мобильные группы МЦР за неделю обработали около 4000 заявлений граждан КР

В рамках месячника по выездному документированию населения по всей республике мобильные группы Министерства цифрового развития обработали 4000 заявлений граждан в 26 районах семи областей республики. Об этом сообщила пресс-служба МЦР КР.
Обработано:
Преимущественно, граждане обращались по вопросам приобретения идентификационной карты гражданина КР – 1213, относительно регистрации по месту жительства - 1126, по актуализации и уточнению персональных данных - 456 граждан.
Также мобильная группа ведет работу по консультативным услугам населению – 2 056 обработанных обращений.
Мобильные группы начали работу по предоставлению государственных услуг регистрации и документирования по всей республике с 8 декабря и продолжат по 31 декабря.
Оказываемые услуги мобильных групп:
- прием документов на паспорт гражданина Кыргызской Республики;
- государственная регистрации актов гражданского состояния (регистрация рождения, регистрация смерти) и выдача свидетельств;
- прием заявлений на получение единовременного пособия "Балага Суйунчу";
- регистрация по месту жительства и месту пребывания граждан КР;
- регистрация иностранных граждан;
- консультация и прием документов по вопросам гражданства;
- регистрация биометрических данных.
- проверить персональный идентификационный номер, получить справки и выписки.
Данная работа проводится в рамках реализации Указа президента Кыргызской Республики "О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению".
Мобильные группы сформированы из сотрудников межрегиональных отделов Департамента регистрации населения МЦР КР, ГП "Инфоком" при МЦР КР и ОАО "Кыргыз почтасы".
Необходимо обратить внимание, что в рамках данного месячника, люди с ограниченными возможностями здоровья могут получить все необходимые регистрационные услуги по месту жительства.