В Бишкеке стартовал международный форум мастеров "Секрет кочевников"

20-21 декабря в Бишкеке состоится международный форум мастеров "Секрет кочевников". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.
По ее данным, официальная церемония открытия форума начнется в 12.00 20 декабря в Национальном историческом музее.
Будут присвоены звания Иссык-Кульской области "Родина юрт" и Нарынской области "Родина Ширдака", определенные решением комиссии Всемирного совета ремесленников.
Награды торжественно вручит вице-президент Совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев.
21 декабря в Агентстве по интеллектуальной собственности и инновациям при кабмине состоится научно-практическая конференция.