В Бишкеке стартовал международный форум мастеров "Секрет кочевников"

20-21 декабря в Бишкеке состоится международный форум мастеров "Секрет кочевников". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, официальная церемония открытия форума начнется в 12.00 20 декабря в Национальном историческом музее.

Будут присвоены звания Иссык-Кульской области "Родина юрт" и Нарынской области "Родина Ширдака", определенные решением комиссии Всемирного совета ремесленников.

Награды торжественно вручит вице-президент Совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев.

21 декабря в Агентстве по интеллектуальной собственности и инновациям при кабмине состоится научно-практическая конференция.