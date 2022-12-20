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В Бишкеке стартовал международный форум мастеров "Секрет кочевников"

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- Назгуль Абдыразакова
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20-21 декабря в Бишкеке состоится международный форум мастеров "Секрет кочевников". Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, официальная церемония открытия форума начнется в 12.00 20 декабря в Национальном историческом музее.

Будут присвоены звания Иссык-Кульской области "Родина юрт" и Нарынской области "Родина Ширдака", определенные решением комиссии Всемирного совета ремесленников.

Награды торжественно вручит вице-президент Совета ремесленников Азиатско-Тихоокеанского региона Азиз Муртазаев.

21 декабря в Агентстве по интеллектуальной собственности и инновациям при кабмине состоится научно-практическая конференция.


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URL: https://www.vb.kg/425539
Теги:
Министерство культуры и туризма, Кыргызстан
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