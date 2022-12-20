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Глава БАРУ подал в суд на сына Алмазбека Атамбаева

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Глава Бишкекского агентства ритуальных услуг (БАРУ) Торохан Жунусбеков подал в суд на депутата столичного горкенеша Кадыра Атамбаева. Об этом сообщают СМИ.

Жунусбеков указал, что причина в том, что его безосновательно оклеветали и оскорбили его честь. "Кадырбек Атамбаев дважды безосновательно распространял клеветнические слухи. Я несколько раз звонил ему на его личный телефон, но он не отвечал. Когда я написал ему в мессенджере WhatsApp, он не ответил. Я также обращался к его брату, депутату Жогорку Кенеша Сеиду Атамбаеву, но он уклонился от встречи. Вот почему мне пришлось обратиться в суд, чтобы защитить свои честь и достоинство", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/425564
Теги:
Алмазбек Атамбаев, мэрия, Бишкек
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