Глава БАРУ подал в суд на сына Алмазбека Атамбаева

Глава Бишкекского агентства ритуальных услуг (БАРУ) Торохан Жунусбеков подал в суд на депутата столичного горкенеша Кадыра Атамбаева. Об этом сообщают СМИ.

Жунусбеков указал, что причина в том, что его безосновательно оклеветали и оскорбили его честь. "Кадырбек Атамбаев дважды безосновательно распространял клеветнические слухи. Я несколько раз звонил ему на его личный телефон, но он не отвечал. Когда я написал ему в мессенджере WhatsApp, он не ответил. Я также обращался к его брату, депутату Жогорку Кенеша Сеиду Атамбаеву, но он уклонился от встречи. Вот почему мне пришлось обратиться в суд, чтобы защитить свои честь и достоинство", - сказал он.