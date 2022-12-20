Погода
$ 85.00 - 86.00
€ 90.82 - 91.82

Узбекистан отправил в Европу первый товарный поезд в обход России

211  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Узбекистан впервые отправил поезд с медью в Европу по новому маршруту в обход России, сообщила в понедельник государственная компания "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана", ЖДУ). Поезд запущен в рамках плана по поддержанию торговых связей с Европейским союзом.

Поезд доставит 46 железнодорожных вагонов и более 90 контейнеров с медным концентратом Алмалыкского горно-металлургического комбината на расстояние более 4000 км в Болгарию, говорится в сообщении компании в Telegram.

Первый грузовой состав отправился из Узбекистана в Европу по так называемому среднему коридору. Он стартовал по маршруту Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Болгария/Европа 16 декабря. Его конечная точка - порт Бургас в Болгарии.

На двух отрезках пути поезд переправляют на паромах: по Каспийскому морю - из туркменистанского Туркменбаши в азербайджанский Баку, и по Черному морю - из грузинского Поти в болгарский Бургас.

В ЖДУ отметили, что поезд был запущен совместно с коллегами из логистических компаний Туркменистана, Азербайджана и Грузии.

Источник: ASIA-Plus


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/425570
Теги:
Европа, железная дорога, Россия, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  