Узбекистан отправил в Европу первый товарный поезд в обход России

Узбекистан впервые отправил поезд с медью в Европу по новому маршруту в обход России, сообщила в понедельник государственная компания "Узбекистон темир йуллари" ("Железные дороги Узбекистана", ЖДУ). Поезд запущен в рамках плана по поддержанию торговых связей с Европейским союзом.

Поезд доставит 46 железнодорожных вагонов и более 90 контейнеров с медным концентратом Алмалыкского горно-металлургического комбината на расстояние более 4000 км в Болгарию, говорится в сообщении компании в Telegram.

Первый грузовой состав отправился из Узбекистана в Европу по так называемому среднему коридору. Он стартовал по маршруту Узбекистан - Туркменистан - Азербайджан - Грузия - Болгария/Европа 16 декабря. Его конечная точка - порт Бургас в Болгарии.

На двух отрезках пути поезд переправляют на паромах: по Каспийскому морю - из туркменистанского Туркменбаши в азербайджанский Баку, и по Черному морю - из грузинского Поти в болгарский Бургас.

В ЖДУ отметили, что поезд был запущен совместно с коллегами из логистических компаний Туркменистана, Азербайджана и Грузии.

Источник: ASIA-Plus