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Бишкекчане до сих пор ждут деньги за сорванный концерт Алессандро Сафины

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- Бермет Таалайбекова
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К нам в редакцию vb.kg обратилась наша читательница Александра Пухова, которая стала одной из пострадавших и которая не смогла посмотреть выступление именитого итальянского оперного певца Алессандро Сафины, чей концерт был сорван из-за того, что артисту не заплатили обещанный гонорар. Она сообщила, что деньги за концерт ей и другим зрителям не вернули. Сама она приобрела билет за 9 тысяч сомов.

Итальянский тенор должен был выступить 8 декабря в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета им. А. Малдыбаева, но спел одну песню в знак уважения и объяснил зрителям, что не может продолжить свое выступление из-за того, что в в Sold Out Show не заплатили ему оговоренную сумму.

По словам девушки, деньги за концерт бишкекчанам обещали вернуть 15 декабря, в крайнем случае, обещали взять кредит и расплатиться.

Пострадавшие ежедневно собираются около академического театра и ждут своих денег. Их, по ее словам, насчитывается около 70-100 человек. Все они намерены обратиться в Генпрокуратуру, чтобы возместить ущерб, причиненный организаторами.

Билеты на концерт варьировались от 3 до 13 тысяч сомов.


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URL: https://www.vb.kg/425606
Теги:
Италия, концерт, Бишкек, деньги, опера, пострадавшие
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