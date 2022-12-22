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Сборная Кыргызстана по каратэ-до WKF завоевала 6 медалей на чемпионате Азии

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- Назгуль Абдыразакова
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Сборная команда Кыргызской Республики по каратэ-до WKF завоевала 6 медалей на чемпионате Азии, который прошел с 16 по 20 декабря в городе Ташкент. Об этом сообщает Департамент физической культуры и спорта.

По его данным, на счету сборной 2 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовых медалей.

Чемпионат проходил среди кадетов, юниоров и среди взрослых. Всего приняли участие 755 спортсменов из 28 стран.

Среди взрослых в весовой категории 50 кг Умида Айсаева и среди мужчин в весовой категории 75 кг Назим Нурланов стали чемпионами Азии. В весовой категории 61 Кымбат Тойтонова заняла второе место.

Среди кадетов в весовой категории 54 кг Даткайым Байжигитова, в весовой категории 61 кг Эрлан Акылбек уулу и в весовой категории 63 кг Кадыр Усонбеков стали обладателями бронзовых медалей.

Отметим, что национальная сборная команда приняла участие на чемпионате Азии под руководством главного тренера Бакыта Дуйшеева.


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URL: https://www.vb.kg/425646
Теги:
золото, спорт, Узбекистан, чемпионат, Кыргызстан, медаль
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