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Главбух департамента туризма присвоила бюджетные деньги

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- Ольга Новгородцева
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Первомайский районный суд приговорил к шести годам исправительной колонии общего режима бывшего главного бухгалтера департамента туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР.

Из приговора: "Д.Алашева, работая на указанной должности, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, с целью незаконного материального обогащения путем присвоения и растраты вверенного имущества, встала на путь совершения преступления".

Главбуху была доверена платежная карта для снятия бюджетных средств в терминале любого банка. В 2017 году Министерство финансов выделило департаменту три с лишним миллиона сомов на организацию туристических выставок в Ташкенте, Алматы, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. Д.Алашева в несколько приемов сняла с карты 500 000 сомов и потратила на собственные нужды. На какие именно нужды, она сама не смогла вспомнить в суде, хотя факт присвоения денег признала.

Кроме того, получив деньги для выдачи заработной платы сотрудникам департамента, главбух присвоила половину средств, предназначенных для уплаты подоходного налога и отчисления в Соцфонд.

Потом присвоила и растратила деньги, выделенные на транспортные услуги и приобретение товаров для текущих целей.

В качестве обстоятельств, смягчающих вину подсудимой, суд учел то, что она впервые совершает преступление, одна воспитывает ребенка и добровольно возместила часть причиненного государству ущерба. И назначил ей наказание в шесть лет лишения свободы с применением пробационного надзора.


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URL: https://www.vb.kg/425766
Теги:
Министерство культуры и туризма, суд, Бишкек, деньги
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