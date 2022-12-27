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Камчыбек Ташиев вручил полмиллиона сомов реабилитационному центру

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- Бермет Таалайбекова
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Сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев поздравил детей с ОВЗ реабилитационного центра " Нур +" при ОФ " Вместе к здоровью". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в торжественной обстановке председатель ГКНБ поздравил коллектив и детей данного заведения с наступающим праздником и пожелал всем крепкого здоровья. После чего, от имени руководства и личного состава ведомства вручил 500 тысяч для улучшения материальной базы центра, а также сладости и игрушки детям с инвалидностью.

В свою очередь, руководство реабилитационного центра выразило благодарность главе и коллективу и отметило о том, что, благодаря им в 2021 году 1 млн сом был потрачен на аренду помещений , в 2022 году 500 тысяч сомов были направлены также на аренду помещения.

В завершении встречи были обсуждены насущные проблемы в целях оказания всесторонней поддержки данному заведению.


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URL: https://www.vb.kg/425787
Теги:
дети, деньги, Помощь, ЛОВЗ, Камчыбек Ташиев
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