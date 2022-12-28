ГУУР МВД предупреждает граждан о рисках вложений в жилищные кооперативы

Главное управление уголовного розыска МВД предупреждает граждан о возможных мошенничествах на рынке недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, помимо проверенных временем схем, мошенники придумывают новые способы того, как завладеть имуществом граждан. Недвижимость всегда вызывает особый интерес мошенников.

Решение жилищного вопроса является проблемой для многих. Несколько лет назад начали создаваться жилищные кооперативы, однако и здесь покупатели жилья рискуют столкнуться с незаконными схемами - в их работе просматривается отсутствие ясности и прозрачности, не подкреплены гарантиями собираемые от вкладчиков денежные средства.

За последние годы активно распространяется метод приобретения недвижимости через жилищные кооперативы, но вместе с тем растет также число обманутых граждан.

Главными признаками финансовой пирамиды являются обещание получения жилья в короткие сроки, отсутствие очерёдности и прозрачности.

Если пайщикам говорят, вложишь первоначальную сумму и можешь уже через 4-6 месяцев получить жильё, то это повод насторожиться и лучше обходить стороной такую организацию со схемой финансовой пирамиды. Добросовестный жилищный кооператив никогда не дает гарантии по времени получения жилья и информация о продвижении очереди у них открытая.

Органами внутренних дел расследуется уголовные дела, связанные с деятельностью нескольких некоммерческих жилищных кооперативов.

По данным ГУУР МВД по фактам деятельности жилищного кооператива "С-Лайн" и причинения ущерба в особо крупных размерах возбуждено свыше 80 уголовных дел. Причинённый материальный ущерб составляет более 79 990 000 сомов. Ряд руководителей указанного некоммерческого жилищного кооператива привлекаются к уголовной ответственности.

По фактам деятельности жилищного кооператива "Ихсан Групп ЛТД" возбуждено свыше 500 уголовных дел, общий причиненный ущерб физическим лицам составляет более 600 млн сомов. Руководители данного некоммерческого жилищного кооператива привлекаются к уголовной ответственности.

Кроме того, расследуется уголовные дела по фактам деятельности других жилищных кооперативов, в том числе НЖК "Береке Групп ЛТД" .

В настоящее время поступило 300 заявлений граждан о необходимости проверки деятельности жилищного кооператива "Береке Групп ЛТД".

Следствием устанавливается причиненный ущерб.

ГУУР МВД отмечает, что в связи с высоким спросом на жилье предлагаются различные виды и формы его приобретения на рынке недвижимости. Однако не все из них приемлемы с позиции защиты интересов покупателей. По законодательству не запрещено создание некоммерческих жилищных кооперативов, но вызывает озабоченность присутствие на рынке недвижимости кооперативов, деятельность которых похожа на выстраивание финансовой пирамиды.

В этой связи ГУУР МВД КР предупреждает граждан о рискованности внесения денежных средств с целью покупки жилья через некоммерческие жилищные кооперативы.