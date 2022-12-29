История развития религий. Конкурс на разработку учебных материалов продлен

Министерство образования и науки во исполнение указа президента "О введении в общеобразовательных организациях КР предмета "История развития религий"" объявляет открытый конкурс на разработку учебно-методического комплекса для учащихся 7-х, 8-х классов по курсу "История развития религий". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, предметный стандарт по курсу "История развития религий" для 7-9-х классов общеобразовательных организаций Кыргызстана размещен на сайте Министерства образования и науки и на сайте Кыргызской академии образования.

На конкурс готовый учебно-методический комплекс "История развития религий" для учащихся 7-8 классов принимается до 1 февраля 2023 года.