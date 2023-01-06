АУЦА, как плацдарм для отработки западных интересов в КР?

Выборы в парламент 2020 года, как и появление движения защиты Кемпир-Абадского водохранилища, показали амбициозные планы местных молодых сателлитов США по приходу к власти. Интересно, что многие из них - выходцы из АУЦА.

Немного предыстории. США (почти сразу после Турции) ровно 30 лет назад после развала СССР открыли свой вуз в Бишкеке – Американский университет в Кыргызстане (АУК). Соглашение об его открытии подписывала вчерашняя партийная номенклатура, в итоге туда поступили и ее отпрыски. Поэтому долгое время АУК размещался в самом центре столицы республики рядом с Домом правительства, парламентом, МИД КР.

"Островок грантовой демократии"

Тогда различного рода гранты и кредиты рекой текли в Кыргызстан. Чиновники не стеснялись и тратили эти деньги на свои личные нужды, в том числе обучение своих детишек. Основная масса, использовала АУК как стартовую площадку, чтобы перебраться на Запад, не намереваясь оставаться в республике. Много их осело в Великобритании и США.

АУК со временем трансформировался в Американский университет в Центральной Азии (АУЦА), что отражает статус заведения и ту важность, которую он должен играть в планах США в регионе. Свои взгляды заокеанское руководство сразу стало внедрять в жизнь, в том числе и глобализм. Так в конце 1990-х годов студенты проводили акцию по защите прав заключенных тюрем Бангладеша. Где Бишкек, и где эта страна? Своих проблем в Кыргызстане не хватает?

Вуз стал мощной приманкой для различного рода чиновников и политиков не только Кыргызстана, но и всего региона, так как американцы вновь использовали гранты для их детей на бесплатное обучение в АУЦА, как скрытую форму взятки. Даже бывший Госсекретарь США Джим Керри выбрал данный вуз во время своего визита в республику в 2015 году. Посещал вуз и Джордж Сорос.

С АУЦА активно сотрудничали все международные фонды и организации, размещенные в Кыргызстане: Жогорку Кенеш, Министерство юстиции, Министерство транспорта и коммуникаций, Государственная налоговая служба Государственная служба интеллектуальной собственности, Агентство развития и инвестирования сообществ, Аппарат Акыйкатчы (Омбудсмена). А также и в международные организации: ООН, Европейская экономическая комиссия, Швейцария, Верховный комиссар ООН по делам беженцев, Исламский банк развития, Саудовская Аравия, Международный уголовный суд, Гаага, Нидерланды, Национальное общество Красного Полумесяца Норвежский центр прав человека, Инициатива ICLHR, USAID, Программа верховенства права Американской ассоциации юристов (ABA / ROLI), Фонд Сороса, ACCELS, Международный деловой совет, Международный центр некоммерческого права.

Все они относительно молоды, но сидят на хороших местах и являют собой готовую агентуру для разведки США. Примечательно, что именно студенты АУЦА были в свое время волонтерами и переводчиками во время пребывания в КР американской авиабазы Ганси (Центра транзитных перевозок) в 2001-2014 годах. Там платились неплохие по местным меркам зарплаты и с них не удерживались положенные налоги, согласно соответствующему межправительственному договору между КР и США.

Из студентов - в оппозицию

Из действующих политиков известно, что выпускником Стэнфорда является экс-глава Фонда управления государственным имуществом (ФУГИ) Равшан Джеенбеков. Правда, это стал его второй диплом о высшем образовании, после учебы в Школе милиции МВД КР. Сегодня он арестован в рамках борьбы с членами комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища. Более 20 человек его членов полтора месяца назад были арестованы после его создания. Членами данного движения являются оппозиционные политики и представители прозападных неправительственных организаций (НПО), они обвиняют действующую власть в предательстве интересов Кыргызстана и денонсации данного соглашения. В число арестованных входит и Джеенбеков, из которого, по слухам, американцы намерены сотворить "тянь-шаньского Саакашвили".

Американцы, где подкупом, а где шантажом получали в свои лапы кыргызских политиков, но ненадолго, так как "подопечные" обладали памятью об СССР и не являлись лояльными душой и сердцем. Поэтому США только сегодня начинают активно использовать свой учебный ресурс для формирования колонны.

Первый шар был вброшен примерно в 2017-18 годах на местных выборах города Оша – южной столицы Кыргызстана. Партия "Демократ" была собрана из сотрудников местных НПО и выпускников программ обмена студентов и учеников. Стоит добавить, что по последним программам 90 процентов контингента - представители южных регионов республики, чтобы использовать их в дальнейшем политическом противостоянии. Упор делался на то, что члены "Демократы" не замешаны в различных коррупционных скандалах, они молоды и амбициозны, и знают современные методы в экономике и управлении. Однако в Оше их прокатили в силу традиционного менталитета населения. Тем не менее урок был получен.

К концу 2019 года начинает формироваться политическая организация "Reформа", чтобы участвовать в парламентских выборах осенью 2020 года. Для начала была серия акций протеста с аналогичным названием. Молодежь протестовала против коррупции и т.п. Акции широко освещались в СМИ. На основании полученных знаний была и сформирована партия во главе с бывший судьей Конституционного суда КР Кларой Сооронкуловой. Она наряду с другими НПО-активистами находится под арестом в рамках дела по Кемпир-Абаду. "Реформаторы" все лето и осенью 2020 года активно в СМИ и соцсетях атаковали правительство и провластные структуры. Тем самым накаляя обстановку в стране и апеллируя к международной общественности.

От менталитета КР - к ЛГБТ-толерантности?

В ответ появилось видео, где два парня активиста устроили ЛГБТ-встречу в одной из частных гостиниц. Это косвенно подтверждало информацию, в АУЦА активно поощряется ЛГБТ-повестка. На почве незаконного ввоза в республику стимуляторов попался уже экс-президент данного учебного заведения Эндрю Качинс в апреле 2021 года. Напомним, из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) тогда на его имя пришла посылка, в сопроводительных бумагах было указано, что это документы. При вскрытии внутри обнаружили психотропные вещества. Документы на "медикаменты" Качинс предъявить не смог. Качинс почти сразу был отстранен от руководства вуза.

После проведения экспертизы содержимого посылки уже бывшему президенту АУЦА вручено уведомление о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Кыргызстана, связанных с контрабандой и незаконным изготовлением наркотических либо психотропных веществ. Дело направлено в суд. Ему также запретили выезжать за пределы Кыргызстана без согласия суда. Качинс тогда прокомментировал инцидент как "непредвиденное и странное юридически затруднительное положение". Попечительский совет АУЦА назвал ситуацию "недоразумением" и заявил, что в посылке было прописанное Качинсу врачом лекарство. Видимо нехватка этих "лекарств" привела к тому, что Качинс наорал на беременную пресс-секретаря вуза, что привело к выкидышу у женщины. Но этот скандал замяли.

Осенью 2020 года "Reформа" почти достигла успеха. Однако после свержения власти Сооронбая Жээнбекова, молодежь и старшее поколение разругались и разошлись, потеряв в мобильности. Сегодня "Реформа" и подобные ей организации в ступоре после ареста их руководителей – нпошников. Ведь именно они долгие годы были тараном в руках американцев в отношении местных властей. И именно АУЦА играл и продолжает играть в этой геополитике особую роль. И перешел к уже активной фазе "подмахивания", как, например, строительство корпуса для Национальной Академии наук КР.