Матери ребенка с инвалидностью требуется помощь

Гули Молдоевой, которая в одиночку воспитывает ребенка с инвалидностью требуется денежная помощь для проведения операции. Об этом на своей странице в соцсети сообщила гражданская активистка Мария Небога.

"Несколько недель врачи ставили диагноз Гули атроз - стала отказывать одна нога. После курса лечения легче не становилось. Мы с Гулей общались пару дней назад, она рассказала, что была вынуждена уйти с работы, что ей предлагают операцию по замене сустава, или для начала, лечение в Воронцовке.

И больше всего она переживала, на кого останется Кайрат бабушке 70 лет. Гулю госпитализировали в больницу на Фучика, с подозрением на инсульт, а на лечение денег нет" - говорится в сообщении Марии Небоги.

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