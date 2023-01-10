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В Бишкеке кассирши похитили из магазина 2 миллиона сомов и скрылись

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке кассирши похитили из магазина 2 миллиона сомов и скрылись. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района города Бишкек.

По ее данным, 17 октября 2022 года в милицию с заявлением обратился гражданин Л.С. с просьбой принять меры в отношении гражданок "Г.", "К.", "С.", которые осуществляя деятельность продавцов-кассиров продуктового магазина, с начало 2022 года, путем свободного доступа, тайно похитили из кассы указанную сумму.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 205 (кража) УК Кыргызской Республики.

По подозрению в совершении данного преступления была задержана гражданка К.К. 2002 года рождения, Октябрьским районным судом города Бишкек в отношении подозреваемой К.К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1, сроком на два месяца.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности граждан по имени "Г." и "С." в совершении данного преступления.


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URL: https://www.vb.kg/426062
Теги:
кража, Бишкек, деньги
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