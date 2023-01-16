Пекинский аэропорт возобновит международные пассажирские рейсы с 17 января

Пекинский международный аэропорт "Дасин" возобновит обслуживание международных пассажирских рейсов с завтрашнего дня.

Международные рейсы в этом аэропорту были приостановлены с 14 марта 2020 года из-за пандемии COVID-19, когда все обслуживаемые им международные рейсы были перенаправлены в пекинский международный аэропорт "Шоуду".

Авиакомпании China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Beijing Capital Airlines и Himalaya Airlines являются одними из первых перевозчиков, возобновивших международные рейсы в аэропорт "Дасин" и обратно. Авиаперевозчик China Southern Airlines будет выполнять три рейса в неделю в Сянган, в то время как Himalaya Airlines будет выполнять один рейс в неделю в Катманду.

Международные транзитные пассажирские перевозки в аэропорту также будут возобновлены в соответствии с политикой 144-часового транзитного безвизового режима для региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй.

По сообщению ответственного сотрудника администрации аэропорта, будет запланировано больше международных авиарейсов в пункты назначения в Европе, Северной Америке, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии.

Напомним, что первый международный рейс из открывшегося аэропорта "Дасин" вылетел 27 октября 2019 года.

Китай с 8 января этого года понизил уровень реагирования на COVID-19 с категории А до категории В и отменил карантинные требования для въезжающих в страну путешественников.

Кстати, "Дасин" называют чудом инженерной и логистической мысли. На южной границе Пекина и частично в провинции Хэбэй находится гигантское поле, занятое огромной "морской звездой" - конструкцией с шестью конечностями. "Морская звезда" - это крупнейший в мире терминал аэропорта, а окружающее ее поле предназначено для полетов. Ожидается, что к 2025 году - 72 миллиона. В долгосрочной перспективе он сможет обслуживать более 100 миллионов пассажиров в год, что позволит ему стать одним из самых загруженных транспортных узлов в мире. Тем самым улучшается и авиасообщение между Кыргызстаном и Китаем. Сейчас уже возобновлен авиарейс Бишкек - Урумчи.