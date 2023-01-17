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В Бишкеке состоится персональная выставка Варгаса-Суареса Юниверсала

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- Назгуль Абдыразакова
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С 21 января по 31 марта в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева под кураторством Георгия Мамедова будет проходить персональная выставка современного американского художника Варгаса–Суареса Юниверсала. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в первой части ретроспективы под названием "Вселенная как опыт" в январе прошлого года были представлены живописные работы, рисунки и коллажи художника. Выставка вызвала широкий интерес у публики, в том числе благодаря нестандартным выставочным решениям. Вторая выставка ретроспективы – "Текстуры" – располагается в двух выставочных залах музея и представляет работы, выполненные в разнообразных техниках и медиа и демонстрирует различные концептуальные подходы, которые Варгас-Суарес Юниверсал использует в своей художественной практике.

В последние восемь лет художник живет и работает между Нью-Йорком и Бишкеком. В Кыргызстан художника привел интерес к изучению традиционных техник художественной обработки текстиля. В сотрудничестве с местными мастерицами Варгас-Суарес создает современные художественные и дизайнерские объекты в техниках "шырдак" и "чий". На выставке будут представлены три шырдака, в которых традиционный орнамент уступает место изображению вектора – авторского визуального паттерна, который художник интегрирует в большинство из своих работ ("61 вектор" (2021); "45 векторов" (2021); "Орбитальные векторы" (2022)). Еще один проект, связанный с кыргызским контекстом и историей, - цифровая проекция "Хроники добычи урана в Кыргызстане" (2022) из Музея города Майлуу-Суу и уранового наследия и Кыргызстана, который недавно открылся в бывшем уранодобывающем городе Майлуу-Суу при поддержке Бюро ОБСЕ в Кыргызстане.

Справка: Варгас-Суарес Юниверсал родился в Мехико в 1972 году, но вырос и получил образование в Хьюстоне, штат Техас, США. Участник множества персональных и групповых выставок в США, Латинской Америке, Европе и Центральной Азии. Работы художника представлены в музейных и частных коллекциях, включая Музей американского искусства Уитни, Библиотеку Музея современного искусства (МОМА), Бруклинский музей и Музей Квинса в Нью-Йорке и других. Участник художественных и исследовательских резиденций и проектов в Исследовательском центре Эймса аэрокосмического агентства США (НАСА) в Маунтин-Вью (Калифорния), Центре подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина в Королеве и на космодроме Байконур в Казахстане. Живет и работает в Нью-Йорке и Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/426285
Теги:
выставка, США, Мексика, Бишкек
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