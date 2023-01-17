В Бишкеке администратор супермаркета похитил из сейфа 317 тысяч сомов

Оперативниками УВД Октябрьского района города Бишкека задержан подозреваемый в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба управления.

По ее данным, 9 января в милицию с заявлением обратилась представитель по доверенности одного из сети супермаркетов, расположенного в микрорайоне "Асанбай" города Бишкека гражданка М.А. с просьбой принять меры в отношении администратора супермаркета гражданина А.А., который в указанный день текущего года примерно в 03:11 часов ночи путём свободного доступа из сейфа тайно похитил денежные средства в сумме 317 тысяч сом. После чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 205 ("Кража") УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин А.А., 1972 года рождения. Октябрьским районным судом Бишкека в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на два месяца.