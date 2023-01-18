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Индия обогнала Китай по численности населения, - WPR

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Население Индии на конец 2022 года, по оценке World Population Review (WPR), составило 1,417 млрд человек, что на 5 млн больше, чем в Китае, где показатель, согласно официальным данным, составил 1,412 млрд, пишет Bloomberg.

ООН предсказывала, что Индия обгонит Китай и станет лидером по численности населения в мире, но ожидала этого позже. По данным WPR на 18 января, население Индии выросло еще больше и составило 1,423 млрд человек. По оценке исследовательской платформы Macrotrends, показатель составляет 1,423 млрд человек.

Индия официально не публиковала свежие данные о численности населения. Обычно страна проводит перепись населения раз в 10 лет, но в 2021 году она была отложена из-за пандемии.

Численность населения Китая в 2022 году сократилась по сравнению с предыдущим годом на 850 тыс. человек и составила 1 411 750 000 человек, следует из данных Государственного статистического управления КНР. Население Китая сократилось впервые с 1960-х годов.

По прогнозу ООН, отрыв Индии от Китая по численности населения в ближайшее годы значительно увеличится. К 2050 году, считают в организации, индийское население составит 1,688 млрд человек, в то время как в Китае будет проживать 1,317 млрд человек.

В целом наибольший прирост населения ожидается в Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, на Филиппинах и в Танзании. По прогнозу ООН, на них придется более половины прогнозируемого к 2050 году прироста населения.

Источник: centralasia.media


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URL: https://www.vb.kg/426376
Теги:
Индия, Китай, статистика
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