Соцфонд отчитался об инвестициях в 2022 году

Социальным фондом из средств ГНПФ за январь-декабрь месяцы 2022 года были инвестированы в государственные ценные бумаги (ГЦБ) 6 506 781,7 тысяч сомов с доходностью в пределах 12,5-16,5% годовых. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда КР.

"Часть средств ГНПФ были размещены в депозитные вклады коммерческих банков в сумме 4 130 937,0 тысяч сомов со сроком обращения 12 месяцев и 18 месяцев, при этом процентные ставки доходности составили в пределах 13,0-18,5% годовых.

Таким образом, за прошедший период инвестировано средств ГНПФ всего на сумму 10 616 718,7 тысяч сомов.

В отчетном периоде было погашено ГЦБ на сумму 1 637 788,5 тыс.сом и депозиты на сумму 4 840 000,0 тысяч сомов.

По ранее инвестированным денежным средствам ГНПФ за январь-декабрь месяцы 2022 года были получены следующие доходы:

- доход от размещенных ГЦБ в размере 2 928 562,5 тысяч сомов;

- процентный доход по депозитным вкладам за период составил 630 371,7 тысяч сомов;

- доход от начисленных процентов на ежедневные остатки денежных средств на счетах ГНПФ составил 12 899,3 тысяч сомов.

Итого за январь-декабрь 2022 года получен доход от инвестирования средств ГНПФ на сумму 3 571 833,5 тысяч сомов".