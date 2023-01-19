Сегодня Крещение: нужно ли верующим купаться в проруби? (видео)

Сегодня православные христиане отмечают Крещение Господне. Какую историю таит в себе этот день? И какие традиции чтут верующие?

Сегодня еще солнце не встало, а люди уже выстроились в очередь за святой водой, которая течет с креста в столичном Свято-Воскресенском кафедральном соборе. Традиция "запасаться" на год крещенской водой есть во многих семьях верующих. Считается, что Великая Агиасма – а именно так она называется - обладает чудодейственными свойствами и способна исцелять от болезней.

В очереди "за чудом" стоят не только воцерковленные люди, но и те, кто считает святую воду – эликсиром от всех хворей и болезней. Причем, не только своих, но и домашних животных и даже растений. Для того, чтобы святыню не оскверняли, священники объясняют, что можно и нельзя делать с ней. А также рассказывают о том, что за важный день сегодня.

Крещение Господне, или Богоявление – один из двенадцати главных праздников, которые отмечаются православной церковью. В этот день празднуется крещение Иисуса Христа в реке Иордан.

Согласно Евангелию, после странствий в пустыне пророк Иоанн Предтеча вышел к реке Иордан, в которой иудеи традиционно совершали религиозные омовения. Здесь он стал говорить народу о покаянии, рассказал про крещение для оставления грехов и начал крестить людей в воде.

Когда Иисусу Христу было 30 лет, он также пришел к реке Иордан и попросил Иоанна крестить его. Во время крещения случилось чудо: с небес на Христа сошел Святой Дух в виде голубя. При этом все услышали слова Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение". И если пророк Иоанн знал, что перед ним Господь, то народ, который видел сие, уверовал еще больше.

Догматически считается, что в этом событии людям была явлена Святая Троица: Бог Отец – голосом с неба, Бог Сын – крещением от Иоанна в Иордане, Бог Дух Святой – снизошедшим на Иисуса Христа голубем.

Но крещение в водах Иордана совершенно не обязывает христиан окунаться в прорубь в этот день. Более того, каждый год священнослужители напоминают прихожанам о том, что купание в проруби в Крещение не является церковным обрядом – грехи "смываются" не Агиасмой, а только покаянием через таинство исповеди.

- Очень важно в Крещение или накануне, в Крещенский сочельник, прийти в храм и постараться понять те слова, которые там поют и читают. Для тех, кто никогда не участвовал в Литургии или был давно, необходимо приступить к таинству, которое называют "вторым крещением" - к исповеди. Оно, несомненно, важнее, чем купание в проруби, поскольку помогает изменить жизнь к лучшему, - напутствует руководитель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Владыка Пантелеймон.

…Понимая, что люди все равно полезут в прорубь, священнослужители настоятельно просят соблюдать все меры предосторожности: погружаться в воду только в специально оборудованных местах и исключительно здоровым людям.

А вот принести Святую воду домой, все-таки стоит – она прекрасно сохраняет свежесть и свои уникальные свойства весь год. Набрать ее можно сегодня и завтра на территории любого православного храма сегодня и завтра в течение дня.