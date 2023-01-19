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Состоялась встреча первых леди Кыргызстана и Ирана в Тегеране

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- Назгуль Абдыразакова
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Первая леди Кыргызстана Айгуль Жапарова в рамках участия в Первом международном конгрессе влиятельных женщин в науке и культуре в городе Тегеран, который пройдет 20 января, встретилась с супругой президента Исламской Республики Иран Джамиле Аламолхода. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам культурно-гуманитарного развития и сотрудничества в сфере здравоохранения.

Супруга президента Ирана Джамиле Аламолхода, приветствуя Айгуль Жапарову, поблагодарила за принятое приглашение стать участником данного международного Конгресса.

По ее словам, это мероприятие объединит усилия женщин для реализации проектов, направленных на укрепление их роли в обществе.

Первая леди Кыргызстана, выразив признательность иранской стороне за приглашение, отметила, что предстоящий Конгресс станет хорошей диалоговой площадкой для обсуждения значимости вклада женщин в развитие общества.

Айгуль Жапарова подчеркнула, что роль женщины на сегодня очень велика и незаменима. В Кыргызстане женщины трудятся в самых различных сферах, принимают активное участие в общественной жизни, внося посильный вклад в развитие страны.

Стороны договорились использовать имеющиеся возможности двух стран и высокий потенциал для развития отношений в данном направлении.


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URL: https://www.vb.kg/426429
Теги:
Иран, президент, Кыргызстан
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