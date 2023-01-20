Первая леди КР приняла участие в конгрессе влиятельных женщин в науке

Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова приняла участие во встрече президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси с участниками первого Международного конгресса влиятельных женщин в науке и культуре в городе Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, во встрече также приняли участие супруги премьер-министра Армении, президентов Сербии, Ирака, Буркина-Фасо, а также делегации высокого уровня более чем из 40 стран мира, представляющие Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку, в частности Азербайджан, Казахстан, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Пакистан, Индонезия, Малайзия, Сальвадор, Никарагуа, Китай, Япония и др.

Президент Ирана Эбрахим Раиси в своем выступлении отметил, что предстоящий конгресс, где соберутся влиятельные женщины из разных стран мира, позволит укрепить сотрудничество между этими странами и их народами.

Он отметил ведущую роль женщин в жизни общества и развитии государства, подчеркнув, что многие из них совершают открытия в науке, культуре, образовании и других сферах.

В свою очередь Айгуль Жапарова от имени кыргызстанской делегации и от имени президента страны Садыра Жапарова поблагодарила иранскую сторону за приглашение и выразила искреннюю признательность за теплый прием и гостеприимство в дружелюбном г. Тегеране.

Она выразила надежду, что взаимодействие между Кыргызстаном и Ираном в новом формате будет развиваться успешно и перспективно.

Вместе с тем участниками встречи была отмечена практическая значимость инициативы супруги президента Ирана собрать женщин на одном мероприятии и обсудить вопросы установления новых путей сотрудничества. Они выразили надежду на то, что данный первый Международный конгресс станет постоянной площадкой активных, креативных женщин, у которых имеется свое видение настоящего и будущего.