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Биология, медицина и IT. В Кыргызстане будут готовить медицинских инженеров

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- Нина Ничипорова
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Разрабатывают проект по созданию первого в нашей стране факультета медицинской инженерии Кыргызская государственная медицинская академия и Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова. Программа подготовки специалистов будет совмещать как медицинские, так и инженерные предметы.

"Новая специальность - медицинского инженера – не прихоть, а необходимость, диктуемая временем, - сказала vb.kg ректор КГМА Индира Кудайбергенова. - Профессия медицинского инженера представляет "микс разных компетенций", это в том числе биология, медицина, IT".

"Это междисциплинарное направление требует сочетания как подготовки в информационных технологиях, так и качественного понимания медицинской специфики в разных предметных областях, сильной химико-биологической базы", - пояснили vb.kg представители Кыргызского технического университета.

Как отмечалось на встрече ученых, инженеры данной отрасли могут создавать и обслуживать медицинскую технику современного уровня, они разрабатывают и поддерживают медицинские современные технологии для профилактики, диагностики и реабилитации. Существуют разные способы исследования человеческого тела – с помощью классического рентгеновского или ультразвукового исследования, КТ или МРТ можно даже создавать 3Д изображения. Эти меры важны, так как помогают выявить различные заболевания и нарушения на ранних стадиях.

Новейшие разработки и технологии в хирургии помогают проводить сложнейшие операции, отличающиеся минимальными осложнениями и быстрым восстановлением организма после вмешательства. Это касается и лекарственного лечения тяжелых заболеваний современными препаратами, действующие непосредственно на злокачественные клетки той же злокачественной опухоли.

Одним словом, за медицинской инженерией большое будущее. Сейчас пока таких профессионалов в стране нет. Но они будут.


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URL: https://www.vb.kg/426465
Теги:
лекарства, наука, онкология, операция, студенты, хронические болезни, медицина, технологии
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