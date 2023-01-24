Президент, поменявший имидж Узбекистана

В конце января 2023 года ожидается государственный визит президента Узбекистана в Кыргызстан. Это не первый его приезд в Бишкек. Однако значимость предстоящего визита переоценить невозможно.

Во-первых, этот приезд в Кыргызстан является первым после переизбрания Мирзиеева президентом Узбекистана в октябре 2021 года. Во-вторых, после тридцатилетних переговоров в нынешнем году завершился процесс окончательного согласования всех спорных участков на государственной границе двух стран. В-третьих, Узбекистан официально объявил о своем участии в таком международном проекте, как строительство железной дороги "Китай - Кыргызстан - Узбекистан", которая имеет важное стратегическое значение для участников проекта. В-четвертых, Ташкент принял решение участвовать в крупном проекте строительства Кабар-Атинской ГЭС-1 в Кыргызстане вместе с Казахстаном, реализация которого позволит обеспечить гарантированное снабжение влагой в вегетативный период страны ниже по течению, а также постоянную выработку электроэнергии для единой энергосистемы региона вне зависимости от сезона. Есть еще много других позитивных сдвигов в отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном, в реализации которых непосредственные решения принимал Шавкат Мирзиёев.

Про узбекского лидера известно многое, и его симпатии к кыргызскому народу и Кыргызстану в целом очевидны. Именно сам глава Узбекистана инициировал обновление облика поселка "Манас" в Джизакской области, где проживают этническое кыргызы, и был рад тому, что за сорок дней облик поселка изменился. Это красноречиво свидетельствует о его уважении к кыргызскому народу, понимании значения эпоса "Манас", а также об уважении к кыргызской диаспоре в Узбекистане.

Узбекистан - самое густонаселенное государство в Центральной Азии, которое одновременно граничит со всеми странами региона, включая Афганистан. Управлять таким государством архисложно. Шавкату Мирзиёеву такая задача оказалась по плечу по многим причинам. Сказываются глубокие знания и накопленный в управленческой среде опыт. Именно такие качества позволили Шавкату Мирзиёеву за короткий период времени заработать большой авторитет среди всего населения страны, а также вызвать симпатии во всех странах, с которыми имеет тесные отношения Узбекистан.

В действительности, с приходом Шавката Миромоновича Мирзиёева во власть в Узбекистане начались изменения, которых не было во всем регионе со времен советской власти. Многие связывают успехи президента Узбекистана с его колоссальным опытом, накопленным в годы совместной работы с первым президентом Узбекистана. Более тринадцати лет Шавкат Мирзиёев возглавлял правительство страны. Прошел путь от проректора престижного вуза до губернатора крупнейшей области Узбекистана, многократно избирался депутатом парламента РУ.

В конце 2003 года он был назначен премьер-министром Узбекистана и до 2016 года бессменно руководил правительством страны. Это были трудные годы в становлении современного Узбекистана. С одной стороны, международное сообщество не сильно жаловало то руководство Узбекистана из-за жесткого управления страной. Вместе с тем, Узбекистан имел сложные отношения практически со всеми своими соседями по региону. Участие Узбекистана в различных постсоветских организациях также было нестабильным. Все это вызывало неоднозначное отношение к Ташкенту. Пытливый ум Мирзиёева впитывал все проблемные направления в развитии государства и к приходу к власти в качестве президента в 2016 году, он уже имел четкое представление, что и как делать для продвижения страны в современных условиях быстрыми темпами.

Важнейшим шагом в качестве главы Узбекистана у Мирзиёева стало объявление о приоритетности восстановления дружеских отношений со всеми соседями. В качестве демонстрации серьезности этого шага свой первый официальный визит он сделал не куда-нибудь в дальнее зарубежье или по традиции в Первопрестольную, а в соседний Туркменистан. Тем самым был дан сигнал всем странам Центральной Азии о готовности Узбекистана наладить, усилить и развивать отношения с соседями по всем направлениям взаимоотношений.

Шавкат Мирзиёев лично выдвинул в Самарканде идею о регулярной встрече глав государств Центральной Азии без посредников. Эта предложение было поддержано и с тех пор президенты Центральной Азии провели уже четвертый саммит. Последняя встреча состоялась в Чолпон-Ате, на которой три президента – Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана – подписали Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Учитывая возрастающий авторитет узбекского лидера в регионе, следует ожидать, что на следующем таком саммите в Таджикистане президенты двух оставшихся государств также подпишут этот многозначащий документ.

Глава Узбекистана за короткое время завоевал уважение во всем мире. Проводимая им внешняя политика нацелена на то, чтобы авторитет Узбекистана на мировой арене укреплялся, а имидж был привлекательным. Мирзиёев призывает зарубежных инвесторов вкладывать средства в экономику РУ и стремится создать привлекательный инвестиционный климат в стране. Благодаря таким усилиям многомиллиардные инвестиции потекли в Узбекистан. Факты говорят сами за себя - быстро меняется облик столицы государства Ташкента, стремительно развиваются такие древнейшие города, как Самарканд и Бухара, в стране появились два новых города-миллионника.

С позицией Ташкента на мировой арене считаются крупнейшие политические тяжеловесы и это не только Россия. Учитывают мнение Узбекистана и в США, и в Китае, Индии, в странах ЕС и других.

Можно смело сказать, что по итогам первого срока правления страной Шавкат Мирзиёев отчетливо понимает, что в современном мире развиваться одной отдельно взятой стране уже не выгодно, если страны вокруг нее находятся в трудном положении. Именно поэтому он поднял вопрос о развитии всего региона в целом и предпринимает для этого всевозможные меры. Более того, в политический термин введено такое понятие, как сопряжение стран Центральной и Южной Азии, который был озвучен Мирзиёевым в Самарканде в 2020 году. И Кыргызстан в этом плане остается одним из важнейших партнеров Узбекистана.

Руководство обеих стран отчетливо понимает, что взаимовыручка будет всегда выгодной для всех. Торговля между двумя странами за последние годы выросла до миллиарда долларов США, поставлена цель – довести ее уровень до 2 млрд. долларов в год. Учитывая настрой глав государств обеих стран, такая задача вполне выполнима, и этот день не за горами.

Кстати, в 2018 году Ассоциация журналистов Азии, которая базируется в Южной Корее, признала Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Человеком года. Такое признание всего через два года после избрания на главный пост в любой стране - редкость во всем мире. А в Центральной Азии вообще не имеет аналогов.

Кубан Абдымен,

Бишкек.