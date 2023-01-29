"В Кыргызстане ежегодно более 600 женщин заболевают раком молочной железы"

"Существует несколько факторов риска, в том числе наследственный, для возникновения злокачественного образования молочной железы. И еще один немаловажный из них - невнимание женщин к своему здоровью, которое на 50 процентов зависит от образа жизни, от отношения к себе. Здесь можно говорить только о регулярности обследований, поскольку рак не появляется из ничего. Ему предшествуют определённые заболевания. Женщины должны после 35 лет регулярно посещать гинеколога, проходить маммографию. Нельзя сидеть и просто ждать, потому что ничего не болит. К сожалению, к врачам приходят, когда уже болит и серьезно", - сказала vb.kg акушер-гинеколог Гульзат Кабылова.

По ее словам, в Кыргызстане раком молочной железы ежегодно заболевают более 600 женщин. Среди онкологических заболеваний у женщин он на первом месте.

"Не могу не сказать и о том, что увеличивается из года в год и количество женщин с раком шейки матки. Он является четвертым по распространенности раком у женщин во всем мире, в том числе в Кыргызстане, - сообщила vb.kg известный врач. – Поэтому так важна акция, которую проводит Минздрав, по обследованию на рак груди и шейки матки в регионах и в Бишкеке.

В Бишкеке с 30 января по 3 февраля пройдет неделя по выявлению рака шейки матки и рака молочной железы среди женщин в возрасте от 25 до 60 лет, приуроченная к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями. Все желающие женщины смогут бесплатно пройти обследование молочных желез, осмотр шейки матки и кольпоскопию в центрах семейной медицины № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и городской студенческой поликлинике по графику. Более подробную информацию можно получить по телефону: 0312312917.

"Раньше работала программа по диспансеризации, женщины обязательно проходили осмотр молочной железы, шейки матки и сдавали анализы. То есть внимание было акцентировано на раннее выявление рака. В результате такого количества совсем запущенных случаев, как сейчас, не было. Поэтому программу по раннему выявлению онкологических заболеваний, на мой взгляд, надо вновь внедрять", - считает Гульзат Кабылова.

Как сообщили vb.kg в Республиканском центре укрепления здоровья, Всемирный день борьбы с раком - 2023 проводится 4 февраля. Он был учрежден в 2005 году и с тех пор является ежегодным мероприятием. В преддверии его и в течение месяца проводятся скрининговое и профилактическое обследования. В общественных местах проходят массовые акции с раздачей листовок, буклетов, памяток с важной информацией о профилактике и лечении рака.

Рак занимает второе место в мире по смертности. Это одно из наиболее опасных заболеваний человечества, от которого ежегодно умирает множество людей. Болезнь коварна и изменчива, она имеет способность эволюционировать и с годами все чаще затрагивает молодёжь и детей. За годы исследований ученые сильно продвинулись в поиске эффективного лечения, но работа еще продолжается. Коварство раковой опухоли в том, что она может долго не давать о себе знать, развиваться в организме бессимптомно. Поэтому очень часто выявляют ее поздно, когда бороться уже невозможно.

Несмотря на всю серьезность и страшные последствия, рак не всегда является приговором. С данным заболеванием можно прожить много лет, если его своевременно выявить и получать лечение.

Меры, позволяющие снизить риск заболевания:

Отказ от алкоголя и курения. Было выявлено, что именно курение является причиной возникновения около 15 видов рака. Также сокращение употребления алкоголя позволит снизить вероятность возникновения рака полости рта, глотки, пищевода, кишечника, молочной железы.

Занятия спортом. Физические нагрузки и поддержание здорового веса позволяют сократить возможность возникновения таких видов заболевания, как рак молочной железы, печени, почек, матки, яичников.

Снижение времени пребывания на солнце. Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения от солнца и соляриев повышает вероятность развития рака кожи.

Добавление в рацион зеленого чая. В его состав входит полифенол, благодаря которому замедляется рост раковых клеток.

Регулярное обследование. Раз в год необходимо проходить медицинское обследование для своевременного выявления и лечения возможных заболеваний, в том числе самых тяжелых. Обнаружение рака на ранней стадии позволит увеличить шанс на выздоровление.

Вакцинирование. Доказано, что около 16% всех видов рака появляются от хронических заболеваний, вызванных вирусами. На сегодняшний день существуют вакцины от гепатита В и вируса папилломы человека, которые позволяют защитить от возможного развития рака печени и шейки матки.