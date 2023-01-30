Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 94.00 - 95.00

В Бишкеке прошел семинар для методистов детских садов

85  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке на базе детского сада №17 проведен семинар для молодых методистов по современным программам воспитания для дошкольников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В обучении приняли участие 33 человека.

В ходе семинара участники ознакомились со структурой, содержанием и технологиями реализации современных воспитательных программ для дошкольников. Также методисты детских садов получили возможность подготовить индивидуальные проекты для своей работы с обучаемыми и их семьями.

Отметим, компетенции методиста важны для современного детского сада, который осваивает и реализует образовательные программы. Профессионал в методической работе может оказать помощь и поддержку воспитателям и быть полезным руководителю.

Подобные семинары очень важны, ведь методист в детском саду - как режиссер в театре. Разработка занятий, сценариев, программ - методист отвечает за все, что делает пребывание ребенка в детском саду интересным, познавательным и развивающим".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426741
Теги:
детский сад, Бишкек, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  