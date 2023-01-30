В Бишкеке прошел семинар для методистов детских садов

В Бишкеке на базе детского сада №17 проведен семинар для молодых методистов по современным программам воспитания для дошкольников. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"В обучении приняли участие 33 человека.

В ходе семинара участники ознакомились со структурой, содержанием и технологиями реализации современных воспитательных программ для дошкольников. Также методисты детских садов получили возможность подготовить индивидуальные проекты для своей работы с обучаемыми и их семьями.

Отметим, компетенции методиста важны для современного детского сада, который осваивает и реализует образовательные программы. Профессионал в методической работе может оказать помощь и поддержку воспитателям и быть полезным руководителю.

Подобные семинары очень важны, ведь методист в детском саду - как режиссер в театре. Разработка занятий, сценариев, программ - методист отвечает за все, что делает пребывание ребенка в детском саду интересным, познавательным и развивающим".