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Даниэль Лозакович выступил на концерте, организованный первой леди Франции

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- Назгуль Абдыразакова
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Известный шведский скрипач Даниэль Лозакович, который имеет кыргызские корни, выступил на благотворительном концерте"Le Gala des Pièces Jaunes" в Париже. Мероприятие было организовано первой леди Франции Брижит Макрон. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам музыкант.

Концерт состоялся 25 января этого года.

Музыкант выступал на сцене вместе с мировыми артистами, такими как Фаррелл Уильямс, Mika, Gautier Capucon и Vianney и другие.

Сообщается, что все средства, собранные от концерта, переданы благотворительной организации "Foundation Hospitals", которая помогает детям и подросткам, страдающих от различных заболеваний.

Напомним, Даниель Лозакович впервые выступил с концертом в Бишкеке в июне 2022 года, который прошел с большим аншлагом.


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URL: https://www.vb.kg/426764
Теги:
благотворительность, концерт, музыка, Франция, Швеция, Кыргызстан
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