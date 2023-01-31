Погода
$ 86.20 - 87.20
€ 94.00 - 95.00

Главный лесничий прокомментировал вырубку деревьев в Тюпском лесхозе

170  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Управление лесхоза предоставило информацию по факту вырубки деревьев в Тюпском лесхозе Иссык-Кульской области. Напомним, ранее в некоторых СМИ и социальных сетях распространилась информация о незаконной вырубке деревьев в указанном лесничестве.

По словам главного лесничего Наргиза Мусаева, 1 декабря 2022 года cлужба лесного хозяйства приказала вырубить 112,6 кубометра поваленных ветром сосен.

"Выяснилось, что 51 кубометр срубленных деревьев годен к употреблению, а оставшийся 61 кубометр можно использовать в качестве дров. Позже, 5 декабря, на основании лесорубочного билета № 5 было разрешено использовать ветровал в общей сложности 75 кубометров сосен. На основании выданных разрешений заказчики приносили накладные", - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/426788
Теги:
Иссык-Кульская область, вырубка деревьев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  