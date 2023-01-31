Главный лесничий прокомментировал вырубку деревьев в Тюпском лесхозе

Управление лесхоза предоставило информацию по факту вырубки деревьев в Тюпском лесхозе Иссык-Кульской области. Напомним, ранее в некоторых СМИ и социальных сетях распространилась информация о незаконной вырубке деревьев в указанном лесничестве.

По словам главного лесничего Наргиза Мусаева, 1 декабря 2022 года cлужба лесного хозяйства приказала вырубить 112,6 кубометра поваленных ветром сосен.

"Выяснилось, что 51 кубометр срубленных деревьев годен к употреблению, а оставшийся 61 кубометр можно использовать в качестве дров. Позже, 5 декабря, на основании лесорубочного билета № 5 было разрешено использовать ветровал в общей сложности 75 кубометров сосен. На основании выданных разрешений заказчики приносили накладные", - сказал он.