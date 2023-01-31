В Бишкеке проходит акция по выявлению рака шейки матки и молочной железы

В рамках проведения Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями по городу Бишкеку с 30 января по 3 февраля 2023 года в центрах семейной медицины № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Городской студенческой поликлинике города Бишкека будет проходить неделя по выявлению рака шейки матки и рака молочной железы среди женщин в возрасте от 25 до 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в эти дни все желающие женщины могут бесплатно пройти осмотр гинеколога, онколога, обследование молочных желез, осмотр шейки матки, цитологию, кольпоскопию.

Основной целью мероприятия является привлечение внимания общества к важности ранней диагностики онкологических заболеваний, раннего лечения и профилактики рака шейки матки и рака молочной железы, о важности вакцинации ВПЧ девочек, с целью предотвращения возникновения данных заболеваний.

Только в Кыргызстане ежегодно регистрируется около 5,5 тыс. новых случаев онкологических заболеваний.

Кыргызстан стоит на первом месте среди стран Центральной Азии по смертности от этих заболеваний.

Организаторами данной акции являются Министерство здравоохранения КР, РЦУЗиМК, ГУЗ мэрии города Бишкека при поддержке ВОЗ и ЮНФПА.