В Кыргызстане вводится государственное регулирование цен на лекарства

Как рассказали нашему изданию vb.kg в департаменте лекарственного обеспечения и медицинских изделий при Минздраве, в стране активно обсуждается проект постановления кабинета министров о правилах регулирования цен на лекарственные средства. Он, кстати, обнародован на сайтах Администрации президента, Минздрава, департамента, а также на Едином портале общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов Кыргызстана.

О государственном регулировании цен на лекарственные препараты в стране говорят уже много лет. В новый Закон "Об обращении лекарственных средств" после долгих дебатов по вопросу – должно государство регулировать цены на лекарства или нет - все-таки внесли положение, что государство может проводить "эффективную политику регулирования цен на препараты из Национального перечня жизненно важных лекарственных средств". Но, по сути, это положение не работает, оно так и осталось на бумаге. И это показала катастрофическая ситуация с обеспечением лекарствами, с их вмиг подскочившими заоблачными спекулятивными ценами во время стремительного распространения коронавирусной инфекции. И правительство было бессильно в тот момент изменить жуткое положение, в котором оказалась страна. Да и в повседневной практике люди нередко сталкиваются с необоснованным повышением цен на препараты, с их дефицитом, в том числе из перечня жизненно важных.

Ситуация начала меняться осенью 2021 года, когда Госкомитет нацбезопасности раскрыл действующую в стране фармацевтическую мафию, из-за которой лекарства продавались в разы дороже. К ней, как выяснилось, были причастны представители госорганов, предприниматели, медики, даже родственник одного из министров. Сотрудники ГКНБ провели обыски в офисах и на складах фармкомпаний, а также изъяли финансовые документы, подтверждающие наличие двойной бухгалтерии.

Владельцы фармкомпаний, пользуясь покровительством должностных лиц из контролирующих госорганов, скрывали реальную стоимость ввозимых медикаментов, чтобы не платить налоги, а затем продавали лекарства по спекулятивным ценам населению страны. В результате пострадали и государство, и его граждане: госбюджет потерял не один миллион сомов в виде налоговых поступлений, а люди были вынуждены покупать лекарства по необоснованно завышенным ценам, в том числе жизненно важные. Более того, было установлено, что за солидные денежные вознаграждения мафиози от фармбизнеса лоббировали в разных структурах свои интересы. О честной конкурентной борьбе и речи быть не могло.

Поэтому постановление кабинета министров "Об утверждении правил регулирования цен на лекарственные средства", проект которого сейчас обсуждается, жизненно необходимо. Только внедрение механизма госрегулирования цен на лекарственные средства не позволит необоснованно завышать их на препараты и тем самым уменьшит расходы граждан на их приобретение.

"Важнейшей задачей государственного регулирования фармацевтической отрасли является именно регулирование цен. В первую очередь на жизненно важные лекарственные средства, чтобы люди могли приобрести качественные препараты и по доступной цене", - говорится в справке-обосновании к проекту постановления.

Этот вопрос касается не только лекарственной безопасности страны и здоровья граждан, но доверия людей к государству, которое обязано защитить их от фармацевтической мафии.

До того, как вынести этот важный правительственный документ для общественного обсуждения, департамент лекарственных средств и медицинских изделий при МЗ КР провел пилотирование механизма регулирования цен на лекарственные средства, возмещаемые населению по Дополнительной программе обязательного медицинского страхования и Программе государственных гарантий. А также лекарственных средств, применяемых для лечения COVID-19. Результаты пилота показали, что механизм регулирования цен сработал, и его можно распространять на все лекарственные средства, входящие в Национальный перечень жизненно важных.

"В целом, ожидания от апробированного механизма оправдались. На сегодняшний день зарегистрированы предельные оптовые и розничные цены на 357 торговых наименований препаратов. Как показал анализ вводимого механизма ценорегулирования, розничные цены снизились в среднем на 6–7 процентов на 70 процентов регулируемых препаратов. Причем удалось привести цены на регулируемые лекарственные средства на всей территории страны и минимизировать риски резкого и необоснованного их повышения", - рассказали vb.kg в Минздраве.

Как известно, специфика фармацевтического рынка в нашей стране в том, что он небольшой и на 90 с лишним процентов зависит от поставок из-за рубежа. Безусловно, это приводит к неустойчивым к резким колебаниям цен, когда происходят перебои в снабжении и появляется дефицит или, наоборот, затоваривание лекарственных средств. Поэтому во время проведения пилотного проекта специалисты изучили и проанализировали как положительное, так и отрицательное влияние такой ситуации на ценообразование. Их выводы и предложения учтены при разработке обсуждаемого постановления.

Эксперты также считают, что необходимо учесть и региональные аспекты ценорегулирования. Например, во время пилотного проекта было выявлено, что существуют дополнительные транспортные затраты на доставку в розничные сети аптек в разные регионы страны. А также транспортные расходы в случае ввоза лекарственных средств на условиях самовывоза, поскольку из-за геополитических изменений наблюдается рост цен на логистику.

И, конечно, на ценах могут сказываться и колебания курса валют, что хочешь-не хочешь, а придется учитывать. Основные операции по обороту лекарственных средств за рубежом, осуществляются в долларах или в евро. Но на сегодняшний день курс валют не стабилен, на рынке фиксируются резкие скачки, а также наблюдается значительная разница между обменными курсами НБКР и коммерческими банками. А в основном финансовые операции компании-поставщики ведут по курсу коммерческих банков. Поэтому предлагается ввести коррекцию в два процента для уравнения разницы между официальным и рыночным курсом валют.

Но все эти проблемы решаемые. Главное, что принятие постановления позволит улучшить экономическую доступность лекарственных средств, так как снизятся общие расходы на их приобретение как для населения, так и при государственных закупках. Заложенные методы регулирования цен также способствуют добросовестной конкуренции и сокращению излишнего звена оптовых компаний, которые накручивают дополнительные наценки между оптовыми компаниями и розничной сетью.

В международной практике на фармацевтическом рынке активно ведется политика государственного регулирования цен на лекарственные средства. Практически во всех странах Европейского союза цены на лекарственные средства регулируются при помощи различных инструментов и методов воздействия на участников фармацевтической отрасли. В настоящее время страны СНГ, в частности, страны-члены ЕАЭС также работают в этом направлении. В Беларуси цены на все зарегистрированные лекарственные средства регулируются с 2005 года, в Азербайджане - с 2015 года. В Российской Федерации - с 2010 года регулируются цены на лекарственные средства, включенные в Перечень жизненно важных лекарственных средств. В Казахстане в январе 2019 года подписан специальный закон о регулировании цен на все лекарственные средства.