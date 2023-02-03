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КНУ укрепляет связи с Пекинского центра культурной коммуникации "Цюши"

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- Нина Ничипорова
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Ректор КНУ Толобек Абдырахманов встретился с генеральным директором Пекинского центра культурной коммуникации "Цюши", главным редактором британского издательства "Нью-классик пресс", профессором Хуаном Юнцзунь. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между Кыргызским национальным университетом и Пекинским центром культурной коммуникации "Цюши", а также издательством "Нью-классик".

В прошлом году представителем Центра культурной коммуникации "Цюши" в Кыргызстане были переданы в библиотеку КНУ более 100 экземпляров III и IV томов книги генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, председателя КНР г-на Си Цзиньпина "О государственном управлении". Книги, как сказал ректор Толобек Абдырахманов, пользуются большим спросом.

В деловом разговоре о перспективах дальнейшего сотрудничества между солидными организациями участвовали представитель Пекинского центра культурной коммуникации "Цюши" в Кыргызстане Аймира Торгоева и доцент кафедры манасоведения и мировой литературы Аскар Медетов.


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URL: https://www.vb.kg/426892
Теги:
Китай, книги, литература, Си Цзиньпин, культура, КНУ
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