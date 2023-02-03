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После реконструкции открыт специализированный логопедический детский сад №1

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке с участием мэра Эмилбека Абдыкадырова состоялось открытие специализированного логопедического детского сада №16 после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, в садике проведён демонтаж, прокладка инженерных наружных сетей, внутренние отделочные работы. Обновлен фасад здания, полы и потолки, полностью заменена система отопления, электроснабжения и электросистемы, этажные электрощиты, выполнены сантехнические работы (пищеблок, санузлы).

Территория учреждения благоустроена – установлено 6 детских игровых площадок, резиновых покрытий, выполнено устройство наружного металлического ограждения, уложена брусчатка.

Капитальный ремонт выполнила подрядная организация – ОсОО "Максат Инжиниринг".

Специализированный детский сад расчитан на 150 мест и 6 групп, общая площадь земельного участка – 4713.75 м2, а площадь застройки – 1065 м2.

Отметим, что здание передано на баланс управления образования. Ранее в здании размещался Детско-юношеский реабилитационный центр.


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URL: https://www.vb.kg/426905
Теги:
детский сад, Бишкек, Открытие, мэрия
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