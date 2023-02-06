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В результате столкновения 50 машин в Китае погибли 16 человек

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- Нина Ничипорова
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В результате дорожно-транспортного происшествия в центральном Китае 4 февраля погибли 16 человек и десятки получили ранения, сообщает Channel News Asia.

Около 50 автомобилей участвовало в многочисленных столкновениях на шоссе в провинции Хунань в течение 10 минут, некоторые автомобили загорелись.

По данным властей, в результате ДТП погибли 16 человек, в том числе 7 в результате одного столкновения, еще 66 получили ранения.

"Пострадавшие были оперативно отправлены в больницу для тщательного лечения, в том числе восемь человек, травмы которых были относительно тяжелыми. Но в настоящее время их жизненные показатели стабильны", - сообщили в ГИБДД.

На место происшествия были отправлены более 180 спасателей.


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URL: https://www.vb.kg/426941
Теги:
дороги, ДТП, погибшие, ранение, спасатели, травмы, автомобили, больница
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