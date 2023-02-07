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Китайские ученые создали "нанобомбу", которая взорвет раковые клетки

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- Светлана Лаптева
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Гигантский скачок в лечении рака сделали китайские онкологи. Они придумали несколько новых технологий, как можно бороться с раковыми опухолями на биохимическом уровне, сообщает svpressa.ru.

Опухоли будут "взрывать" сами себя, превращая в лекарство для других

Одни из лучших онкологов в Китае работают в Школе биологических наук и медицинской инженерии Юго-восточного университета. Исследовательскую группу возглавляет профессор Ву Фугэнь, который недавно был включен в список 100 тысяч лучших ученых мира.

Лаборатория была создана в 2013 году - и с тех пор команда онкологов опубликовала больше сотни научных статей в ведущих журналах планеты. Последняя же публикация стала по-настоящему революционной: команда профессора Ву предложила уничтожать раковые клетки с помощью так называемых "нанобомб".

Такая "нанобомба" способна разрушать раковые клетки, превращая из в микроскопические пузырьки. То есть такая клетка попросту переваривает саму себя. Такой необычный эффект коллеги профессора Ву открыли случайно. Они вводили лабораторным животным в небольшие опухоли нанолекарство, состоящее из гиалуроновой кислоты, дендримера, доксорубицина и ингибитора тирозинкиназы.

Но и это еще не все. Раковые клетки распадаются до мельчайших однородных пузырьков - а в каждом из них остаются антигены. Затем на основе этих антигенов можно делать противораковые вакцины. То есть раковый больной с помощью нового лекарства не только излечится сам, но и создаст лекарства для лечения других.

Процесс приготовления противораковых вакцин сложен и труден. А если их удастся получать прямо из "взорванной" опухоли - это перевернет фактически всю фармакологию. Ведь полученные из "взорвавшихся" раковых клеток микропузырьки не содержат никаких лекарств, а выход биоматериала крайне высок.

Более 60% массы опухоли можно легко преобразовать в противораковую вакцину - и применят у других пациентов. Причем такая вакцина, похоже, может стать лекарством для настоящего лечения рака - все вакцины, которые известны сейчас, занимаются лишь профилактикой рака.

Эксперименты, правда, пока провели на лабораторных мышках. И оказалось, что мыши, вылеченные с помощью "нанобомбы", имеют сильнейший эффект иммунной памяти. То есть иммунная система не позволит опухоли рецидивировать.

Команда Ву Фугэнь опубликовала свои результаты в одном из главных научных журналов планеты - Nature. Ученые надеются, что очень скоро смогут проверить свои наработки в клинических условиях, а не только на мышках. А затем и поставить новые противораковые вакцины на конвейер.


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URL: https://www.vb.kg/426945
Теги:
Китай, лекарства, онкология
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