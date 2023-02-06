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Милиция вернула бишкекчанке украденную сумку с деньгами

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- Назгуль Абдыразакова
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У бишкекчанки на улице украли сумку с 14 тысячами сомов. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, 2 февраля 2023 года в милицию обратилась гражданка Б.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестного парня, который 2 февраля текущего года примерно в 01.00 часов, находясь на пешеходном переходе по улице А.Токомбаева, открыто завладел сумкой, в которой находились личные вещи на общую сумму 14 тысяч сомов и скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 206 ("Грабеж") УК Кыргызской Республики.

Оперативниками был задержан подозреваемый Ж.М., 2002 года рождения. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 со сроком на один месяц.

В рамках уголовного дела при проведении следственных действий у подозреваемого были обнаружены и изъяты вышеуказанные предметы, которые следователем были признаны вещественными доказательствами и возвращены потерпевшей.

В настоящее время расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/426946
Теги:
задержание, кража, Бишкек, деньги
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