В Джалал-Абаде член ОПГ вымогал у мужчины около 3 миллионов сомов

Главным управлением ГКНБ по Джалал-Абадской области при вымогательстве денежных средств в размере 120 тысяч сомов задержан с поличным установленный член ОПГ К.Кольбаева "А.Р.Б.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, установлено, что задержанный, оказывая давление путем угроз физической расправы, возложил на жителя города Джалал-Абада долговые обязательства в размере 2 млн 900 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.2 ч.3 ст. 208 УК КР ("Вымогательство").

В настоящее время задержанному по решению Джалал-Абадского городского суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 12 марта 2023 года.

Также главное управление по Джалал-Абадской области призывает жителей области обращаться и сообщать обо всех фактах нарушения законодательства со стороны организованных преступных элементов. Следствие продолжается.