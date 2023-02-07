Саид Харази: Экономический потенциал Ирана обращен лицом к Кыргызстану

Накануне 44-й годовщины победы Исламской революции в посольстве Ирана в Кыргызстане состоялась пресс-конференция, на которой Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана в Кыргызстане Саид Харази рассказал о перспективах взаимоотношений между нашими странами в этом году.

Как сказал господин Саид Харази в начале встречи с журналистами, Исламская Республика Иран одной из первых признала независимость Кыргызской Республики и с самого начала стремилась к развитию отношений между двумя странами в различных сферах. За последние годы, по мнению посла, они развиваются по нарастающей и важны по многим параметрам. Условия региона и мира складываются таким образом, что для расширения отношений предоставляется все больше платформ.

Господин посол, года три назад обсуждался вопрос о создании совместных предприятий на территории Кыргызстана, в частности, по производству бутилированной воды и по переработке сельскохозяйственной продукции. Остается ли этот вопрос на повестке нынешних кыргызско-иранских отношений? В каких областях Иран хотел бы развивать бизнес в Кыргызстане?

- Иран готов взаимодействовать и сотрудничать с Кыргызстаном во всех сферах без каких-либо ограничений. Конечно, одним из основных направлений сотрудничества между нашими странами является экономический сектор. В данное время прорабатывается ряд вопросов в его различных направлениях. И могу заверить, что экономический потенциал Ирана обращен лицом к Кыргызстану.

На 12-м заседании межправительственной комиссии три года назад, которая проходила в Тегеране, были обсуждены многие вопросы по торгово-экономическому сотрудничеству. Но, к сожалению, мы столкнулись с пандемией коронавируса и ограничениями, и работа была приостановлена. Конечно, она проводилась, но в онлайн-формате. Вживую, как говорится, встречаться не удавалось.

Предложения о создании совместных предприятий по производству бутилированной воды, переработке сельхозпродукции остались в силе и записаны в пунктах протокола межправительственной комиссии. В этом году планируем провести ее 13-е заседание в Бишкеке, на котором детально будут прорабатываться вопросы нашего экономического взаимодействия, определяться пути нашего сотрудничества. Уже готово более 10 документов к подписанию, в том числе в сфере сельского хозяйства, культуры, телевещания, почтового сообщения, таможенного контроля. Уверен, что эта встреча станет мощным импульсом в развития экономических связей.

В последние месяцы поменялись руководители межправкомиссии с обеих сторон. Председательствующей стороной от Кыргызстана назначено Министерство экономики и коммерции, а от Ирана - Министерство сельского хозяйства. То, что со стороны Ирана выступает Минсельхоз, мы считаем положительным моментом, так как это поможет нашим странам нарастить взаимодействие в сельском хозяйстве.

Естественно, мы не ограничиваемся рамками только заседаний этой комиссии. Недавно, например, прошла первая встреча членов совместного комитета, созданного между Торгово-промышленными палатами наших стран.

Думается, что те условия, которые создает в последнее время правительство Кыргызстана, могут привлечь бизнесменов из Исламской Республики Иран для того, чтобы они развернули свою деятельность в вашей стране. Еще один важный вопрос, который сейчас находится на стадии рассмотрения – это создание совместного инвестиционного фонда. Кыргызстан направил свои предложения, Иран рассмотрел их и представил свое видение. Обсуждение ведется активно, и мы надеемся, что скоро станем свидетелями появления такого нужного обеим сторонам фонда, чтобы привлекать и заинтересовывать бизнесменов обеих стран для сотрудничества. Так что перспективы кыргызско-иранских отношений и на этот год, и на будущее выглядят очень позитивно.

Судя по статистическим данным, объем торговых обменов между нашими странами в последние годы увеличился…

- А после подписания соглашения о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом и началом его действия в этом году ожидается значительный скачок торговых обменов между странами. К счастью, юридические процедуры относительно постоянного членства Ирана в Шанхайской организации сотрудничества в Иране находятся на завершающей стадии, что означает начало функционирования еще одной из новых платформ многостороннего сотрудничества между нашими странами. Безусловно, постоянное членство Ирана в Шанхайской организации положительно скажется и на двустороннем сотрудничестве.

Региональное сотрудничество между Ираном и Кыргызстаном также считается очень перспективным направлением в наших отношениях. В прошлом году, например, состоялся обмен делегациями между провинцией Хорасан-Разави и Ошской областью. Контакты, установленные между официальными лицами провинции Мазандаран и Иссык-Кульской области, создали весьма эффективную площадку для развития взаимоотношений.

В сентябре прошлого года в Бишкеке прошла Вторая специализированная выставка иранской продукции, а в нынешнем году в нашей повестке стоит организация выставок с участием компаний двух стран на территории друг друга. Пользуясь возможностью, хочу пригласить кыргызстанских предпринимателей на бизнес-форум, который планируется провести 7-11 мая 2023 года в Тегеране. Это прекрасная возможность наладить связи между бизнесом двух стран.

Не могу не отметить, что Иран – уникальная страна и в плане организации транспортных коридоров. Одним из важных вопросов в отношениях между нашими странами является вопрос использования Кыргызстаном мощностей иранских портов, особенно Бендер-Аббаса и Бандар-Чабахара для выхода в мировой океан. Мы очень серьезно и в полной мере заявили о своем желании предоставить в пользование центральноазиатским странам и, в частности, Кыргызстану тех возможностей, которые есть в наших портах.

Если Кыргызстан построит железнодорожное сообщение, которое будет соединять Китай, Кыргызстан и Узбекистан, то откроется прямой путь к портам Ирана. Транспорт и транзит являются одними из основных направлений взаимодействия Ирана и Кыргызстана.

Центральноазиатские страны могут в свободной форме воспользоваться теми возможностями, которые есть в портах Бендер-Аббас в Персидском заливе и Бандар-Чабахар - в Оманском заливе для экспорта и импорта продуктов. На сегодняшний день из Бендер-Аббаса можно свободно отправлять железнодорожным путем товары в Центральную Азию.

Какие еще факторы определяют уровень кыргызско-иранских связей?

-Если говорить о культурной сфере, то можно отметить намерение о расширении обучения персидскому языку, план которого находится в повестке дня культурного представительства посольства.

Есть и другой важный аспект нашего сотрудничества и обмена мнениями – это события в Афганистане. И Кыргызстан, и Иран обеспокоены нынешней ситуацией в Афганистане и выступают за создание в этой стране инклюзивного правительства. Для достижения этой цели необходимо продолжить консультации по вопросам политики и безопасности между нашими странами в двустороннем и многостороннем форматах. Также важно наше сотрудничество на региональной и международной аренах. Такие вопросы, как права человека, окружающая среда и региональные проекты, относятся к числу вопросов, требующих продолжения консультаций и совещаний между двумя странами и взаимной поддержки друг друга на разных платформах.

В настоящее время на повестке дня стоит визит президента Кыргызстана и министра иностранных дел в Иран в текущем году. Соответствующие ведомства двух стран ведут подготовку.

Из фильма, который вы нам сейчас показали, узнали, что Иран - один из мировых лидеров в сфере медицины и зеленой энергетики. Есть перспективы нашего сотрудничества в этих областях?

- Я думаю, что есть, и очень большие. В Иране огромное количество компаний по строительству солнечных электростанций, гидро- и ветряных станций. Мы создали с Кыргызстаном комитет по сотрудничеству в сфере энергетики. Известная иранская компания "Фараб" провела анализ проекта по поводу строительства электростанции в Кыргызстане и передала свои предложения кыргызской стороне. И сейчас мы ожидаем ответ на свои предложения.

Иран заявил о сотрудничестве и в медицине – в обслуживании, лечении, а также в сфере оздоровительного туризма. Представители технологических научных компаний, выпускающих препараты, оборудование, приезжали в Кыргызстан, предложили свое видение сотрудничества в этих сферах. И также ждем, что скажет кыргызская сторона.

Иранские клиники готовы принимать больных из Кыргызстана со сложными заболеваниями, в том числе онкологическими в рамках оздоровительного туризма. Правда, есть две проблемы, на мой взгляд, которые пока мешают кыргызстанцам воспользоваться теми возможностями лечения, которыми располагает наша страна. Это отсутствие информации о возможностях нашей медицины. И вторая – отсутствие прямого авиасообщения между Ираном и Кыргызстаном. Думаю, что в этом и будущем годах мы сможем предпринять важные шаги для развития сотрудничества в этом направлении.

Некоторые страны предоставляют квоты кыргызстанцам на лечение в своих ведущих центрах. Тем самым люди в нашей стране узнали бы и о возможностях вашей медицины. И даже перелет с пересадкой не стал бы большой преградой, если бы они отправлялись на лечение по квоте.

Мы как раз думаем о предоставлении квот и о возможностях оказания квалифицированной медицинской помощи кыргызстанцам с тяжелыми заболеваниями. И этот вопрос, дай Бог, мы обязательно решим.