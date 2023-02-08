В Бишкеке мужчина похитил деньги из платежных терминалов

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении кражи денежных средств с терминалов, установленных в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 22 января 2023 года в УВД Ленинского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин К.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые с начала текущего года, находясь на территории Ленинского района, путем повреждения терминалов установленных в магазинах, тайно похитили денежные средства в сумме 50 тысяч сомов.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый О.Ж. 1992 года рождения. Он был водворен в ИВС.

В настоящее время устанавливается его возможная причастность в совершении других фактов преступлений. Расследование продолжается.