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В Бишкеке мужчина похитил деньги из платежных терминалов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении кражи денежных средств с терминалов, установленных в магазинах. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 22 января 2023 года в УВД Ленинского района г. Бишкек с письменным заявлением обратился гражданин К.Б. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые с начала текущего года, находясь на территории Ленинского района, путем повреждения терминалов установленных в магазинах, тайно похитили денежные средства в сумме 50 тысяч сомов.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 205 (кража) УК КР.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый О.Ж. 1992 года рождения. Он был водворен в ИВС.

В настоящее время устанавливается его возможная причастность в совершении других фактов преступлений. Расследование продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/427042
Теги:
задержание, кража, Бишкек, деньги
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