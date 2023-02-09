ЦИК определила банки для открытия спецсчетов избирательных фондов

ЦИК определила ОАО "РСК Банк" и ОАО "Айыл Банк" банковскими учреждениями для открытия специальных счетов избирательных фондов кандидатов, участвующих на выборах депутатов некоторых местных кенешей Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики, назначенных на 9 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЦИК напоминает, что в соответствии с нормами Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов местных кенешей":

- граждане с момента самовыдвижения в айылные кенеши, лично либо через уполномоченного представителя, создают избирательные фонды для финансирования избирательной кампании;

Все денежные средства, образующие избирательный фонд, перечисляются на специальный счет в банковском или ином учреждении. Данный счет открывается кандидатом, политической партией, с разрешения соответствующей территориальной избирательной комиссии.

Для регистрации кандидат в депутаты айылного кенеша, со специального счета избирательного фонда перечисляет на депозитный счет ЦИК избирательный залог. Сумма избирательного залога для кандидата в депутаты айылного кенеша составляет 1 000 сомов.

Избирательные фонды кандидатов в депутаты айылного кенеша могут формироваться за счет следующих денежных средств:

- собственные средства кандидата, которые не могут превышать 50 000 сомов;

- средства, выделенные политической партией, которые не могут превышать 100 000 сомов;

- пожертвования физических лиц, размер каждого из них не может превышать 50 000 сомов;

- пожертвования юридических лиц, размер каждого из них не может превышать 50 000 сомов.

Предельная сумма расходов кандидата, в том числе кандидата от политической партии, за счет средств избирательного фонда не может превышать 500 тысяч сомов.

Более подробная информация об открытии специальных счетов и формировании избирательных фондов кандидатов в депутаты местных кенешей содержится в Положении "О порядке формирования, учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата, политической партии при проведении выборов депутатов местных кенешей" на официальном сайте ЦИК.

Информация о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов будет доступна для ознакомления на портале Талапкер.

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