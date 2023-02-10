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Посол Ирана Харази: В этом году откроются новые страницы в наших отношениях

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- Нина Ничипорова
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Вчера в здании резиденции посла Исламской Республики Иран в Бишкеке прошла церемония в честь 44-ой годовщины победы Исламской революции в Иране.

В церемонии приняло участие беспрецедентное количество высокопоставленных официальных лиц Кыргызстана, послов и дипломатов, аккредитованных в Бишкеке, а также кыргызских политических и культурных деятелей, ученых, религиозных деятелей.

Участники церемонии, засвидетельствовав свое уважение Чрезвычайному и Полномочному Послу Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике Саиду Харази, поздравили правительство и народ Ирана с этим большим праздником. На церемонии был представлен видеоролик об успехах и достижениях Исламской революции в Иране, который привлек к себе внимание гостей.

Начался прием с минуты молчания в честь памяти жертв разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, которую объявил посол Саид Харази.

"Исламская революция в Иране пережила множество взлетов и падений за последние четыре десятилетия и до сих пор считается уникальным явлением в регионе и мире. Те, кто знаком с историей Исламской революции в Иране, очень хорошо знают, что она с момента своего возникновения столкнулась со многими проблемами и интригами из-за ее приверженности исламским ценностям и идеалам и противостояния глобальному высокомерию. За это время враги революции как внутренние, так и внешние, предприняли много попыток нападения на нее. Использовались разные средства, включая попытки военного переворота, совершение террористических актов, навязывание Ираку восьмилетней войны против Ирана, введение жестких санкций, использование шпионов и агентов влияния для осуществления саботажа и получения конфиденциальной информации. К счастью, все эти усилия и попытки не увенчались успехом", - сказал посол Саид Харази в своем выступлении перед гостями.

"Несмотря на все вызовы и проблемы, Исламская революция принесла большие достижения народу Ирана. Одним из важных факторов успешности Исламской революции является сильная народная поддержка. Не будь этой поддержки и этого особого свойства Исламской революции, не были бы возможны и нынешние достижения. Важнейшим достижением Исламской революции является укрепление чувства собственного достоинства и уверенности в себе у народа Ирана. Исламская Республика Иран сегодняшним своим прогрессом в различных областях обязана Исламской революции", - отметил он.

В стране, по словам посла, работают почти восемь тысяч наукоемких компаний, созданы различные технопарки, производится более 90 процентов необходимых лекарственных средств и медицинского оборудования, вырабатывается более 80 тысяч мегаватт электроэнергии различными электрическими, тепловыми, ядерными, солнечными и ветровыми электростанциями. Электроэнергия даже экспортируется в некоторые соседние страны. Иран стал одним из крупнейших центров оздоровительного туризма в регионе, что свидетельствует об успехах в здравоохранении. Прогресс в области авиации и освоении космоса, строительство спутников и носителей, инвестирования в промышленность, особенно нефтяную и нефтехимическую, диверсификация сельскохозяйственной продукции, производство сельскохозяйственного оборудования и машин и их экспорт привели к тому, что мир стал свидетелем огромных преобразований в различных областях производства и экспорта в Иране. Согласно последним статистическим данным, внешняя торговля Ирана без учета нефти достигла 100 с лишним миллиардов долларов, что является рекордом в истории Исламской революции.

"Исламская Республика Иран одной из первых стран признала независимость Кыргызской Республики и с самого начала стремилась к расширению и развитию отношений между двумя странами в различных сферах. Отношения между Ираном и Кыргызстаном за последние годы развиваются по нарастающей. И эти отношения очень важны по разным параметрам. Условия региона и мира складываются таким образом, что для расширения отношений предоставляются все больше и больше платформ. Перспективы двусторонних отношений в 2023 году выглядят очень позитивно. Ожидается, что в этом году мы станем свидетелями открытия новых страниц в отношениях. Встреча президентов двух стран, состоявшаяся на полях саммита глав ШОС в сентябре прошлого года в Самарканде, еще раз продемонстрировала серьезную решимость двух стран расширять сотрудничество", - подчеркнул в своем выступлении Саид Харази. И в ответ раздались аплодисменты.

Посол рассказал, что запланировано проведение 13-го заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, подготовка к встрече идет полным ходом. Одним из важных вопросов в отношениях между двумя странами является вопрос использования Кыргызстаном мощностей иранских портов, особенно Бендер-Аббаса и Бандар-Чабахара, для выхода в открытое море и на мировые рынки. "И мы надеемся, что в этом году в данном направлении будут предприняты практические шаги", - уверенно заявил он.

На вопрос vb.kg Саиду Харази, что он имел в виду, говоря, что в этом году перед Кыргызстаном и Ираном откроются новые страницы в отношениях, посол ответил: "В этом году, например, готовится проведение выставок с участием компаний двух стран на территории друг друга. А это скачок в развитии и экономических, и культурных связей".

Важным, по его мнению, является и сотрудничество между двумя странами на региональной и международной аренах. Такие вопросы, как права человека, окружающая среда и региональные проекты, относятся к числу вопросов, требующих продолжения консультаций и совещаний между двумя странами и взаимной поддержки друг друга на региональных и международных платформах.

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Артыкбаев поздравил Саида Харази и иранский народ с победой Исламской революции. Он отметил, что отношения между нашими странами развиваются по нарастающей, и впереди открываются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях.

В конце официальной части Саид Харази и Айбек Артыкбаев по традиции разрезали огромный праздничный торт и предложили гостям.


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URL: https://www.vb.kg/427116
Теги:
выставка, Иран, посольство, праздник, революция, сотрудничество, Кыргызстан, экономика
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