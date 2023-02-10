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В Кыргызстане сегодня на свет появились четверо близнецов

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- Нина Ничипорова
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Эта радостная весть пришла из Чуйского родильного дома, где и произошло это редкое и доброе событие.

До этого в стране, как правило, появлялись на свет двойняшки, тройняшки и только один раз четверо малышей, но благодаря ЭКО. В этом случае рождение произошло естественным путем.

По данным медиков, роды прошли путем кесарева сечения.

29-летняя А.К. родила сына и трех дочерей: первая девочка весом 2494 грамма, рост - 48 см, вторая девочка весом 2048 граммов, рост - 46 см, третья девочка весом 2218 граммов, рост - 46 см и четвертый ребенок - мальчик весом 2432 грамма, рост - 48 см.

По словам врачей, состояние матери и детей оценивается как удовлетворительное.


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URL: https://www.vb.kg/427125
Теги:
дети, новорожденный, Кыргызстан, больница, врачи
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