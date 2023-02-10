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В Кыргызстане религия - право выбора каждого, но так ли это на самом деле?

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке прошел Круглый стол на тему: "Межрелигиозный диалог и взаимодействие в укреплении взаимного уважения", организатором которого выступил Независимый аналитический исследовательский Центр "Религия, право и политика" под руководством специалиста по шариату и исламскому праву, PhD, и.о профессора Дипломатической Академии МИД КР Кадыр ажы Маликов.

В мероприятии приняли участие представители Госкомиссии по делам религии в КР, администрации президента КР, Духовного управления мусульман в КР, Русской православной церкви, Католической церкви, Союза евангельских христиан-баптистов, Буддийской общины КР, учащиеся религиозных образовательных учреждений, эксперты, теологи, религиоведы и представители СМИ.

На круглом столе было подписано обращение от представителей различных религий и конфессий, в котором выражается общая позиция по недопущению противопоставления каких-либо религиозных ценностей или оскорбления религиозных чувств.

"Умышленные акты сожжения Священного для всех мусульман Корана, носят провокационный характер с целью посеять межконфессиональную вражду, несут раскол в обществе на религиозной и этнической основе. Подобные акты агрессии против религиозных символов веры с целью посеять межконфессиональную, межэтническую ненависть, не должны нарушать стремление разных конфессий в Кыргызстане на укрепление взаимоуважения и стабильности в нашем обществе", - отметили участники встречи.

У всех присутствующих в зале была возможность задавать любые вопросы и высказывать свои мнения. Многие участники в своих выступлениях отметили тот факт, что в последнее время заметен "всплеск сатанизма", отход от Бога в мире, агрессия в отношении верующих и религиозных символов и книг. В том числе и примеры нетерпимости к представителям других религий, например, запрет на захоронение на "своей земле" не мусульман, вандализм на православных и еврейских кладбищах в Кыргызстане.

Эксперт по исламскому праву Кадыр Маликов, отвечая на вопрос о запрете ношения платка в школах, задался вопросом, какой может быть светскость в государстве. По его словам, в обществе Кыргызстана на сегодня наблюдаются очень разные представления об этом и Кыргызстан, на его взгляд, принял скорее крайнюю "французскую модель светскости", которая предусматривает более широкие ограничения.

В свою очередь представитель общественной организации "Хадис", которая также приветствовала прямой диалог с лидерами религиозных общин в Кыргызстане, рассказала, что имела возможность видеть работу межконфессионального сотрудничества в других странах. В этой связи она выступила за ранее воспитание в религии и привела как положительный пример - видео-сюжет, где дети в детском садике проходят вокруг импровизированной Каабы. Как мы помним, этот пример разбирался с точки зрения защиты прав детей, так как не все родители хотят, чтобы их дети получали такой ранний опыт и погружались в религию. Тем более, что в детских учреждениях есть дети и других национальностей.

Стоит отметить, что религиозный вопрос - серьезная тема, которая скорее относится к выбору обществом своего будущего, будущего страны и государства. Особенно, это актуально у нас в Кыргызстане. В любом случае важно помнить про нашу особенную культуру общения между народами, проживающими в нашей стране, и которая выработана уже сотнями лет совместного проживания и взаимоуважения. И эта общность всегда обогащала общество, делая жизнь в нашей стране интереснее и насыщеннее. Не стоит забывать, что у нас особая ментальность уважения к культуре и религии соседей и друзей, и это важно снова и снова осознавать и ценить.

Существует мнение в нашей стране, что предмет для ознакомления с историей религий в Кыргызстане не нужен, мол, нужно изучать только ислам, поскольку большинство в стране – мусульмане, и Кыргызстан, в целом, мусульманская стран. С другой стороны, Кыргызстан светское государство, и здесь уместно привести цифры различных исследований, ведь есть немало самих верующих, которые выступают за светскость и так далее. Причислять всех под одну гребенку было бы неверно. Опять же это и делает нашу страну уникальной - в Кыргызстане сегодня есть и кыргызы, относящие себя и к христианам, католикам либо буддистам, так и русские, принявшие ислам. Вопрос веры – тонкая материя и религия - право выбора каждого, которое гарантируется государством. И именно светскость дает эту возможность выбирать.

В сегодняшние времена, особенно, на фоне мировых обострений, в Кыргызстане очень важно удержать хрупкий мир, дружбу в обществе и искать мостики взаимопонимания между всеми религиями и народами. И неспроста вопрос, который был задан дважды одним из участников встречи о том, как лидеры различных религий собираются продвигать идеи о мире и веротерпимости, наверное, был самый главным на мероприятии. Всем нам стоит об этом помнить.


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URL: https://www.vb.kg/427134
Теги:
ислам, религия, Бишкек, Кыргызстан, Христианство
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