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Си Цзиньпин предложил провести второй саммит "Центральная Азия – Китай"

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- Нина Ничипорова
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин предложил провести в ближайшее время очередное заседание в формате "Центральная Азия – Китай".

Си Цзиньпин подчеркнул, что формат "Центральная Азия – Китай" – новая площадка сотрудничества КНР с государствами ЦА, которая носит открытый, прозрачный, взаимовыгодный, равноправный, деловой и эффективный характер.

Лидеры стран Центральной Азии и Китая впервые провели саммит в шестистороннем формате в режиме онлайн в январе прошлого года. Он был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между КНР и государствами Центральной Азии. Тогда во встрече высокого уровня, состоявшейся по инициативе председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, также приняли участие главы Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.


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URL: https://www.vb.kg/427198
Теги:
Китай, президент, саммит, Центральная Азия, Си Цзиньпин, сотрудничество
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