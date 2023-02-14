Верховный суд отменил приговор в отношении Алмазбека Атамбаева

Уголовное дело по факту незаконного освобождения вора в законе Азиза Батукаева в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева отправлено на новое рассмотрение в Первомайский суд Бишкека.

Предыдущий приговор по вновь открывшимся обстоятельствам отменен постановлением судебной коллегии Верховного суда под председательством судьи Кенешбека Токтомамбетова.

Напомним, в июне 2020 года экс-президент Алмазбек Атамбаев решением Первомайского районного суда был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Бывший президент обвиняется в создании устойчивой схемы, в результате которой из мест лишения свободы был освобожден осужденный за убийство Азиз Батукаев. По этому делу также проходят экс-руководитель отдела судебной реформы Индира Джолдубаева и профессор, основатель гематологической службы в Кыргызстане Абдухалим Раимжанов.