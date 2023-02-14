Атамбаеву разрешили выехать из КР. Неужели у нас наступила эра милосердия?

Алмазбеку Атамбаеву разрешили выехать из страны. Такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека, куда уголовное дело об освобождении Азиза Батукаева направлено на новое рассмотрение.

Теперь он может не только вернуться домой, но и поехать за границу на лечение. Известно, что в лечении он очень нуждается. По словам его молодого соратника, председателя партии "Социал-демократы" Темирлана Султанбекова, Атамбаеву необходимы две жизненно важные операции с последующим курсом реабилитации. Бывший заключенный уже освобожден из исправительной колонии.

Теперь все зависит от него самого, получившего не без помощи главы государства шанс на вторую – спокойную и безбедную – жизнь. Куда он поедет на лечение? На Запад или в Турцию – вряд ли. Отношения с ними у него изрядно подпорчены. Скорее всего – в Россию, которая так или иначе выступает гарантом того, что он не скроется и вернется, а также не будет впредь раздувать из своих уголовных дел дела большой политической важности.

В марте 2013 года СМИ тиражировали слова тогдашнего президента Алмазбека Атамбаева про находившихся в заключении Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева: "Не могу вмешиваться в дела суда. Хорошо, если судьи их оправдают. А если не оправдают и осудят, то я готов проявить милосердие".

О каком милосердии он тогда говорил? Что имел в виду? Что освободит заключенных? Или что-то другое? Во всяком случае, ни до какого оправдания и освобождении нынешних руководителей страны тогда дело не дошло. О милосердии хорошо говорить, однако далеко не у всех получается идти до конца, когда надо проявить его на практике.

О милосердии позже говорили и Садыр Жапаров, и Камчыбек Ташиев. Поздравляя с профессиональным праздником работников соцзащиты, президент выразил надежду, что "в нашем обществе возродятся традиции добра и милосердия". И абсолютно не сентиментальный генерал Ташиев призывал граждан к доброте и милосердию как к гарантии порядка, безопасности и стабильности.

Похоже, пока кто-то кричит о репрессиях и гонениях со стороны власти, власть (и страна) в самом деле повернулись в сторону милосердия.