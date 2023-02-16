Минсельхоз проводит рейды по пресечению фактов самовольных рубок деревьев

Лесной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики активно проводятся рейдовые мероприятия по пресечению фактов самовольных рубок деревьев. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

"Согласно данных, за декабрь 2022 года и за январь 2023 года по незаконной порубки лесов выявлено 32 материалов на сумму 905,3 тысяч сомов. Количество срубленных деревьев 147 штук с объемом 84,7 м3.

По фактам незаконной вырубки леса в правоохранительные органы переданы соответствующие материалы дела, проводятся следственные действия по взысканию ущерба, причиненного МТФ, с выявлением лиц, совершивших правонарушение.

Следует отметить, что в кодексе Кыргызской Республики "О правонарушениях" (далее – Кодекс), введенном в действие Законом Кыргызской Республики от 28 октября 2021 года № 126, работники лесного хозяйства не наделены правами рассматривать дела о правонарушениях, происходящих в ГЛФ и налагать взыскания по ним, т.е. в Кодексе не определен уполномоченный орган в сфере лесного хозяйства и ограничивается только с предъявлением исков. Это связано с тем, что в соответствии со статьей 457 Кодекса уполномоченным органом по правонарушениям на территории ГЛФ, определен государственный орган по охране окружающей среды и экологической безопасности.

В с этим на территории ГЛФ проводится успешная совместная работа с сотрудниками Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики в отношении фактов нарушений".