Четверняшки Айтегин, Самира, Амина и Алия получили свидетельства о рождении

В Чуйском областном роддоме прошла торжественная церемония вручения свидетельства о рождении 4 новым маленьким гражданам Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, в праздничной атмосфере сотрудники Департамента регистрации населения от лица Министерства цифрового развития поздравили счастливых родителей с рождением малышей и вручили подарки. После чего сразу были оформлены документы на получение единовременного пособия "Балага суйунчу".

"10 февраля 2023 года, в Кыргызстане родились четверняшки (мальчик и три девочки) Айтегин, Самира, Амина и Алия. На сегодняшний день мама и малыши чувствуют себя хорошо" - говорится в сообщении ведомства.