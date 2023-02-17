В Бишкеке мужчина обманным путем завладел более 15 млн сомов и скрылся

В Бишкеке обманным путем мужчина завладел более 15 миллионами сомов и скрылся. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 13 февраля 2023 года в милицию обратился гражданин Б.А. с просьбой принять меры в отношении малознакомого гражданина по имени С., который 20 января того же года, находясь в 3-м микрорайоне города Бишкека, войдя в доверие и обманным путём, под предлогом ведения общего бизнеса, завладел денежными средствами в сумме 15 миллионов сомов и 30 тысячами долларов США, после чего скрылся в неизвестном направлении.

По данному факту с возбуждено уголовное дело по статье 209 ("Мошенничество") УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин Т.С., 1994 года рождения. Октябрьским районным судом в отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца.