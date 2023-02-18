Оппозиция в Кыргызстане кончилась. А может, она и не начиналась?

Традиционно с приближением весны в Кыргызстане начинают задаваться вопросом, чего от нее ждать. В смысле – грядет ли очередная революция?

Революция, согласно учению классиков, происходит при наличии соответствующей ситуации и реальной силы, способной совершить революционный, а не просто государственный переворот. Насчет ситуации можно размышлять и спорить – присутствует ли она в стране. Зато по второму пункту ответ очевиден: сильной, системной оппозиции (а именно она – та сила, которая обычно затевает и проворачивает революционные дела) в Кыргызстане нет.

Что такое оппозиция? Это не люди, имеющие иное от властных структур мнение и желающие занять их место. В таком примитивном понимании оппозиция у нас, конечно, имеется. В достаточном количестве имеются критики действующей власти. Но есть ли те, кто готов что-то серьезное предложить взамен, работать на долгосрочную перспективу? Есть ли люди, которые оказались в оппозиции не из-за личных обид и амбиций, а действительно из желания радикальных преобразований общества?

Как правило, наш кыргызский оппозиционер даже в критике исходит из своих личных мотивов: "Мне не нравится президент". Или цепляется за некое принятое властями решение – чтобы опять-таки высказать свое несогласие. Так было, например, с Кемпир-Абадом: "Нельзя отдавать его Узбекистану!" А что можно делать? Главное – что нужно? Есть у вас, господин оппозиционер, четкая программа развития государства? Есть продуманный план, который вы намерены реализовать в случае прихода к власти?

Ничего такого у нашей оппозиции нет. И нет у нее сил и возможностей – ни моральных, ни физических, ни материальных – организовать реальное противостояние президенту и его администрации.

Можно ли отнести к оппозиции многочисленные НПО и НКО? Вряд ли. Во-первых, они выстраивают свою деятельность по тому же принципу, что и обиженные на власть политики: "Не нравится, не хотим, так нельзя!" А что вы, собственно говоря, предлагаете? Чем можете заинтересовать народ настолько, что он вам поверит и пойдет за вами?

О том, что градус доверия к так называемым оппозиционерам в Кыргызстане значительно снизился, свидетельствует разгромный провал на выборах оппозиционных партий. Народ за ними не идет. Потому что не верит. Потому что научился отличать демагогию от реальных дел. То же самое касается энпэошников.

Присмотримся, кто входит в НПО и НКО, объединенные общим названием "правозащитники"? На протяжении многих лет – одни и те же лица. Уже основательно примелькавшиеся, изрядно постаревшие и поэтому у большинства кыргызстанцев не вызывающие ничего, кроме раздражения. Где молодые и энергичные последователи протестных идей энпэошников, готовые занять их место? Их нет, а если и есть, то единицы.

Именно по всем этим причинам слабая и разрозненная кыргызская оппозиция с таким ликованием встретила освобождение Алмазбека Атамбаева. Он-то как раз из тех, у кого есть ярко выраженные лидерские качества, боевой настрой, социал-демократическая программа и деньги (много денег).

Но Атамбаев сразу после выхода из тюрьмы отбыл за границу. Вернется ли – и когда вернется? Во всяком случае, до весны не успеет.

Вот и ответ на вопрос, ожидается ли по весне новая революция.