Прокуратура Оша начала проверку по факту избиения девочки в детском доме

Прокуратура города Оша начала проверку по факту жестокого обращения директора детского дома "Лотос" к 5-летней девочке, сообщили в Генеральной прокуратуре.

В Национальном центре по предупреждению пыток заявили, что директор детского семейного дома "Лотос" в Оше после избиения ребенка пыталась скрыть этот факт. Но утаить такое просто невозможно. Случившееся получило широкий общественный резонанс не только в Оше, а вообще в стране.

Сотрудники центра обнаружили и зафиксировали в соответствии с законом синяки и гематомы на теле пятилетнего ребенка. Комиссия в ходе проверки пришла к выводу, что со стороны директора Рахат Амановой допущены неправомерные действия в отношении воспитанницы.

В НЦПП рассказали, что собранные материалы переданы в прокуратуру Оша для принятия соответствующих законных мер по данному инциденту.

Практически нет сомнений, что факты, выявленные сотрудниками Национального центра по предупреждению пыток, подтвердятся и прокуратурой города Оша. В этом случае светит серьезная статья Уголовного кодекса в отношении сотрудников семейного дома "Лотос", дети которого уже столкнулись в своей жизни с разными бедами. И уж тем более должны быть окружены вниманием.

О результатах проверки vb.kg сообщит своим читателям.